Jõhvis algas Ida-Virumaa kooliteatrite festival

Narva lasteteatri 16. Tuba esitatud "Kuldvõtmeke" on kindla peale minek. Üleannetut, lihtsameelset, kuid heasüdamlikku Buratinot tunnevad kõik ja tema seiklusi Lollidemaal on lapsed valmis vaatama lõpmatuseni.

Peaosatäitja Diana Malinina tegeleb teatriga juba viis aastat ja talle meeldibki mängida laval rohkem poisse kui tüdrukuid.

"See on kerge, sest tavaliselt on kõik poiste rollid natuke rumalad ja lõbusad, see on tore. Buratinos tahaks ma veel mängida võib-olla Duremari või Kassi, need on samuti meeste rollid. Algul kartsin ma laval olla, kuid hiljem sain hakkama ja praegu seda enam ei ole," rääkis Malinina.

Samas vanuserühmas võistleva Vaba Lava Narva teatrikeskuse lastetrupi etendus "Võõrandumine" on koolidraama. Tavaline kool, tavalised õpilased. Kuid mis saab siis, kui klassikaaslane omade seast eemale tõrjutakse? Koolikiusamine on näidendit väärt ja head teatrit peakski noortele rohkem näitama.

"Kindlasti peaks. Ma arvan, et minul ka muutus võib-olla mingisugune arusaam, kui ma olen hakanud rohkem teatrit vaatama. Ja ma arvan, et enesearenguks kindlasti, et laste silmaring üldse avaneks. Ma arvan, igasugused etendused on okei, ka mingisugused tõsisemad teemad. Kui on hea etendus, siis ei ole kindlasti igav," rääkis näitleja Kaili Lititševski.

Ida-Virumaa kooliteatrite festivali parimaid lavastusi saab näha maikuus Narvas toimuval festivalil Kooliteater 2024.