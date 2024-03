Vaiksel nädalal kõlab Klassikaraadios Ukraina muusika

Ukraina heliloojate salvestused on eetris saadetes "Muusikatuba", "Album", "Kontserdisaalis", "Nyyd-muusika", "Ilmakaar", "Folgialbum" ja "Džässikontsert".

Ukraina muusika nädala kava Klassikaraadios

Esmaspäev, 25. märts kell 11.05

"Muusikatuba", saatejuht Liina Vainumetsa

Esitamisele tulevad Viktoriia Poliova "Music is Coming" ja sümfoonia nr 3-

Esmaspäev, 25. märts kell 20.30

"Album", Valentõn Sõlvestrov "Vaiksed laulud" (ECM 2004)

1937. aastal sündinud Valentõn Sõlvestrovi on Arvo Pärt nimetanud meie aja kõige silmapaistvamaks heliloojaks. Tema originaalne helikeel viib kuulajad rännakule ilu, vaikuse ja valu piirile.

Valentin Sõlvestrov põgenes oma kodumaalt varsti pärast sõja algust 2022. aastal ja elab praegu Berliinis. Ta alustas 1960. aastatel avangardstiilis, kuid 1977. aastal tegi ta stiilist ja filosoofiast puhta pausi, komponeerides "Vaiksed laulud". See tekitas muusikaringkonnas kära: ta oli üks tolle aja silmapaistvamaid ebatraditsioonilisi heliloojaid, kes kirjutas traditsioonilise struktuuri ja meloodiaga laulutsükli, pöörates sellega modernismi pea peale.

"Vaiksete laulude" tekstid on mõtisklevad luuletused ikoonilistelt Vene poeetidelt nagu Puškin, Mandelštam, Jessenin ja Baratõnski, aga ka Inglise kirjanikelt Keatsilt ja Shelleylt ning Ukraina rahvuslikult luuletajalt Taras Ševtšenkolt. Viimase nutulaul Ukraina pärast – "Hüvasti, maailm, hüvasti, maa!" – on selle kogumiku üks teravamaid ballaade.

Helilooja tsükli "Vaiksed laulud" esitavad bariton Sergei Jakovenko ja pianist Ilja Šeps.

Stuudios on Anne Aavik.

Teisipäev, 26. märts kell 11.05

"Muusikatuba", saatejuht Lisete Velt

Teisipäev, 26. märts kell 19.05

"Kontserdisaalis", Valentõn Sõlvestrovi klaverimuusikat esitab Hando Nahku

"Muusika – see on maailma laul iseendast," on öelnud Ukraina helilooja Valentõn Sõlvestrov, kelle 85. sünnipäevale pühendas kontserdi pianist Hando Nahkur.

Valentõn Sõlvestrovit võib pidada kaasaja tuntuimaks Ukraina heliloojaks, kelle kaunis, pisut nukker ja aeglane muusika sobitub tänapäeva suurepäraselt. Sõlvestrovi helimaailm otsib inimlik-emotsionaalset ja igavikulist.

Dallases elav ja tegutsev pianist Hando Nahkur pühendas terve kontserdiõhtu Valentõn Sõlvestrovi loomingule.

Esitamisele tulevad Bagatellid op. 1–5 ja "Kauge muusika" ("Entfernte Musik").

Kontsert on salvestatud 17. novembril 2022 Estonia kontserdisaalis.

Kontserdi helirežissöör on Teet Kehlmann, toimetaja Lisete Velt.

Teisipäev, 26. märts kell 21

"Nyyd-muusika", Danapris kvartett Ukrainast

Ukraina keelpillikvartett Danapris viib kuulajad kujuteldavatesse fantaasiaruumidesse. Ettekandel on Ukraina autorite Alla Zagaykevychi ja Igor Zavgorodnii teosed kõrvuti Aserbaidžaani helilooja Ayaz Gambarli uudisloominguga.

Kiievist pärit keelpillikvartett Danapris koosneb ambitsioonikatest muusikutest, kelle eesmärk on luua ukrainlastele uut muusikat ja levitada ukraina kultuuri kogu maailmas. Iga kvarteti liige on silmapaistva muusikukarjääriga looja. Muusikuid ühendab eelkõige huvi kaasaegse akadeemilise muusika ning klassikalise kvarteti esitustraditsiooni ja piiride laiendamise vastu.

Kollektiivi nimi Danapris viitab Dnepri jõele ning tähendab sügavat vett.

Kontserdil tuleb esiettekandele Igor Zavgorodnii uudisteos "Music that Leaves Itself", mis on autori sõnul sisemise paranemisprotsessi tulemus. Alla Zagaykevychi teos "While Flying Up" on aga retk läbi taeva avaruste, pilk suunatud maale. Mitmete auhindadega pärjatud Aserbaidžaani helilooja Ayaz Gambarli uus teos "Kichik Deniz Kuchesi" on igatsuslik peegeldus autori nooruspõlve kodukohast Bakuust.

Kontsert toimus 8. oktoobril 2021. aastal Grazi Muusika- ja Etenduskunstide Ülikooli muusika- ja teatrimajas festivalil ORF Musikprotokoll. Stuudios on Johanna Mängel.

Kolmapäev, 27. märts kell 11.05

"Muusikatuba", Ivo Heinloo

Esitamisele tulevad Oleksandr Saratsky sümfoonia nr. 4 "Chokolivska" (2023) ja Maksim Šalõgini kolm pala sooloklaverile (2019-2020).

Kolmapäev, 27. märts kell 20

"Kontserdisaalis", rännak läbi Ukraina muusikaloo I

Kõlavad Dmytro Bortniansky (1751–1825) kontsertsümfoonia (Harmonie Ensemble, flöödil kunstiline juht Oleh Kudryashov), Myroslav Skoryki (1938–2020) Karpaatia kontsert (Ukraina Riiklik SO, dirigent Volodymyr Kozhukhar), Hanna Havryletsi (1958–2022) Barbivska Kolyada, oratoorium (Platon Maiboroda nimeline Ukraina Raadio koor, dirigent Yuliia Tkach) ja Mykola Lysenko (1842–1912) palve Ukraina eest (Platon Maiboroda nimeline Ukraina Raadio koor, dirigent Yuliia Tkach).

Stuudios on Liina Vainumetsa.

Neljapäev, 28. märts kell 11.05

"Muusikatuba"; Anne Aavik

Tutvume albumiga "Maidan", mille autoriks on tuntud helilooja Valentõn Sõlvestrov.

Neljapäev, 28. märts kell 19.05

"Kontserdisaalis", rännak läbi Ukraina muusikaloo II

Kõlavad Oleh Kiva (1947–2007) kammerkantaat nr 3 sopranile ja kammerorkestrile (sopran Nina Matviyenko, Ukraina Heliloojate Liidu kammeransambel, dirigent Fedir Hlushchenko) ja Mykhailo Kalachevsky (1851–1908) Ukrainia sümfoonia (Ukraina Raadio SO, dirigent Vyacheslav Blinov)

Stuudios on Liina Vainumetsa.

Neljapäev, 28. märts kell 20

"Ilmakaar", Ukraina krimmitatarlaste muusika sümfoonilises kõlamaailmas

Krimmitatari juurtega Ukraina lauljanna Jamala andis 2023. aastal välja albumi "QI RIM", millel on traditsioonilisi laule Krimmi poolsaarelt.

Albumit esitleti kontserdil 5. mail 2023. aastal Kiievi Rahvusooperis. Ukraina Rahvuslikku Sümfooniaorkestrit dirigeeris Volodõmõr Sirenko.

"Hoolimata Venemaa püüdlustest Krimmi ajalugu ümber kirjutada, ei unusta me kunagi tõelist tõde," on Jamala öelnud. "See tõde peitub ka sealse rahva folklooris, lauludes ja juttudes."

Kontserti vahendab stuudios Ivo Heinloo.

Reede, 29. märts kell 11.05

"Muusikatuba", Johanna Mängel

Suurel reedel kõlab mälestusteos, Viktoriia Poliova "Bucha. Lacrimosa".

Reede, 29. märts kell 20.30

"Kontserdisaalis", rännak läbi Ukraina muusikaloo III

Kõlavad Borys Mykolayovych Lyatoshynsky (1895–1968) sümfoonia nr 3 (Ukraina Raadio SO, dirigent Igor Blazhkov), Yevhen Fedorovych Stankovychi (1942) kammersümfoonia nr 3 flöödile ja keelpillidele (Oleh Kudryashov flöödil, KO Perpetuum mobile, dirigent Igor Blazhkov), Myroslav Skoryki (1938–2020) meloodia a-moll viiulile ja keelpillidele (Bohodar Kotorovych viiulil, kammeransambel Kyiv Soloists) ja Valentõn Vasilyovych Sõlvestrovi (1937) "Vaikne muusika" (ansambel Kyiv Camerata, dirigent Valery Matyuhin).

Stuudios on Liina Vainumetsa.

Laupäev, 30. märts kell 13.05

"Folgialbum", Dakhabrakha festivalil Glatt ja Verkehrt, 2016

Austria Raadio jagab Ukraina folkbändi Dakhabrakha kontserti festivalilt Glatt ja Verkehrt.

Saate tegi Liina Vainumetsa. Saade oli esmakordselt eetris 15. mail 2022.

Laupäev, 30. märts kell 20

"Džässikontsert", Ukraina džäss

Valik Ukraina džässmuusikat viimastest aastatest.

Muusikavaliku on välja pakkunud raadiojaam Radio Promin, saate koostab Ivo Heinloo.