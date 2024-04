Helilooja Sirje Kaasik andis välja lauliku naiskooridele

Sirje Kaasik ütles, et naiskooridele mõeldud lauliku koostamise idee tärkas mullu seoses Eesti Naislaulu Seltsi korraldatud võistlusega. Tänu seltsile saigi see kaante vahele.

"Siis ma käisin välja, et mul on nii palju naiskoori laule, et hea oleks, kui keegi annaks selle välja. Margit Võsa võttis kohe nii-öelda nööbist kinni ja ütles, et teeme ära. Siis hakkasin arvutist neid laule otsima ja lõpuks tuli välja, et oli 44 laulu," rääkis Kaasik.

Kaasik on juhatanud 15 aastat naiskoori Kaasike. Seetõttu on ta aja jooksul kirjutanud naiskoorile ka terve hulga muusikat.

Kaasik on viisi seadnud nii ladinakeelseid tekste kui ka eesti luuletajate värsse. Kui Leelo Tungal on tuttav paljudele, siis lisaks kasutas helilooja näiteks mitme Läänemaaga seotud luuletaja tekste. Nende hulgas on Mati Puhm, Anne Rekkaro, Heli Reichardt ja Vilja Raagmaa.

"Ma ikka kogu aeg raamatukogust laenan luuleraamatuid, otsin huvitavaid tekste. Siis kirjutan endale välja kaustikusse ja kui tuleb mingisugune vajadus, siis ma hakkan neid kaustikuid sirvima ja peaaegu alati leian mõne teksti," selgitas Kaasik.

Helilooja loodab, et iga naiskoor leiab ilmunud laulikust midagi oma maitsele.

"Kümme valget hingelindu" on Sirje Kaasiku kuues laulik. Varem on tal ilmunud neli laulikut lastekooridele ja üks segakooridele.