Tartus toimuv festival Unda toob Eestisse kirjanik Irvine Welshi

Teiste seas on Unda festivali esinejate ja kõnelejate hulgas kirjanik Irvine Welsh, DJ ja produtsent DJ Marcelle, klubi Tresor asutaja Dimitri Hegemann, klubikultuuri uurija ja kirjanik Emma Warren, kunstnik, mänedžer ja kultuuriaktivist Elijah, produtsent ja DJ Object Blue ning aktivist, ajakirjanik ja DJ Yewande Adeniran.

Festivali programmikuraator Jessie Dymond ütles, et Unda vestlusprogramm toob kokku mitmeid erineva taustaga eksperte üle kogu maailma, et edendada vestlust tantsupõrandate ja kogunemiskohtade olulisusest ja sellest, kuidas need ühiskonda panustavad.

Festivali muusikaprogrammi juht Kätlin Õun lisas, et nende muusikaprogrammi keskmes on väga mitmekesine valik kaasaegset elektroonilist muusikat. "Tuntumate nimede kõrval on fookuses ka tõusvad eksperimentaalsema suunaga artistid Eestist ja mujalt. Need on muusikud, kes on meid personaalselt sügavalt mõjutanud, olnud skeene olulised edasiviijad ning kes sobituvad kontseptuaalselt festivali visiooniga."

Festivali peakorraldaja ning klubi HALL kaasasutaja Elena Natale tõi välja, et Unda on naiste poolt juhitud kollektiiv, mida ühendab veendumus, et klubid ja kogunemiskohad on loovuse ja koostööde tekkimiseks üliolulised. "Mitmekesise programmiga, mis Eesti Rahva Muuseumis lahti rullub, tahamegi soodustada dialoogi, mis räägib nende kohtade mõjust loovusele, kogukonnale ja ühiskonnale laiemalt."

Festival löönud käed Berliini esimese techno-klubiga Tresor, mille kureeritud programm jõuab kuulateni 21. septembril ning kus esinevad lisaks kohalikele ka Tresori resident-DJd ja artistid. Lisaks koostööle septembris toimub 28. ja 29. juunil Berliinis Tresori kõrval asuvas klubis OHM Undat tutvustav klubiõhtu, kus astuvad üles nii Berliini klubiskeene tõusvad tegijad kui ka artistid Eestist.