Janek Murd avaldas uue albumi "Ao"

"Lood on albumil täpselt sellises järjekorras nagu nad valmisid, iga järgnev järgis eelneva kulgu, võttis kaasa midagi eelmisest, aga lõi ka uue, iseseisva maailma. Soov oli luua albumile sel korral terviklik ja ühtne helipilt," kinnitas Murd ja lisas, et sellest lähtuvalt piiritles ta ka instrumentide hulka. "Väikeste erinevustega on instrumendid loost loosse samad. Siin on palju akustilist kitarri ja bassi, mida alguses plaanisin kasutada vaid paari loo puhul, aga lõpuks ujutasid need terve albumi üle."

"Kasutasin albumil 1960. aastast pärit mustlaskitarri. See kõlas ka minu 10 aastat tagasi ilmunud albumil "Triiviv", aga siis jäi seisma. Nüüd võlus selle lihtsus ja kõla mind taas," selgitas ta ja mainis, et kõigi lugude algus ja alus sai tehtud klaveriga, mis on selle albumi teine oluline komponent. "Kõik instrumendid – nii virtuaalsed kui päris pillid mängisin "Ao" peal ise sisse, täpselt nii hästi või halvasti kui oskasin."

Janek Murdi eelmine album "Viiv" ilmus 2021. aastal.