Vikerraadios kuuleb Janek Murdi dokumentaalkuuldemängu Narva-Jõesuust

"Sündmused ja tegevused algavad 1984. aastal, kui ma kolin oma perega elama Narva-Jõesuusse. Korra käivad lood ära 1960-ndates ja jõuavad lõpuks 1990-ndate keskpaika, hõlmates seeläbi nii Nõukogude korra ajal juhtunut kui ka värske, uuesti sündinud vabariigi algusaastaid," tutvustas dokumentaalkuuldemängu autor Janek Murd, kes on audiosarjale loonud ka originaalmuusika.

"Siin on kõike. See on film ilma pildita. See on elu, mis oma dokumentaalsuses võib olla palju suurem kui mõni lavastatud film. Need lood on unikaalsed, aga oma universaalsuses võivad need kõnetada meid kõiki," lisas Murd.



14-osaline audiosari räägib lugusid Narva-Jõesuust kui puhkuseparadiisist ja ravipaigast, piiritsoonist ja nomenklatuuri luksusest, lapsepõlve seiklustest ja kultuuride kohtumistest. Dokumentaalsarja jaoks on Janek Murd intervjueerinud paljusid inimesi, kelle lood panevad Narva-Jõesuu elama läbi mitme aastakümne. Põllumeeste sanatooriumi "Dieet nr 5", Pentagon ja Karl Vaino sviit, jääretk üle piiri, ööklubi "Riviera" on vaid mõned peatükid selles omanäolises sarjas.



"Minu Narva-Jõesuud" kõlab Vikerraadios 24. ja 25. detsembril kell 14-16. Sarja osade sisukirjeldused leiab Vikerraadio lehelt.

Kõik osad leiab järelkuulamiseks Vikerraadio kodulehel, Jupiteris ja Eesti Raadio mobiiliäpis.

Esmakordselt kõlas dokumetaalkuuldemäng Tartu Uue Teatri kobaretendusel "Hungerburg 2024" sel suvel. Dokumentaalkuuldemängu autor, toimetaja, helikujundaja, originaalmuusika helilooja, monteerija, intervjueerija, kunstiline kujundaja ja produtsent on Janek Murd.