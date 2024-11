Kevadel jõuab kinodesse Eva Kübara dokumentaalfilm "Minu kallimad"

"Minu kallimad" portreteerib eri vanuses, rahvuses ja eluetappides polüamoriste. Dokumentaalfilm uurib isiklike lugude põhjal, kuidas uus lähisuhte vorm Eesti konservatiivsusele kalduvas ühiskonnas juurdub.

Viiekümnendates berliinlased Kay ja Beate on elanud üle 30 aasta kristlikku abielu, kuni hakatakse mehe initsiatiivil katsetama teadliku vabaarmastusega. Naise jaoks on see šokk, kuid pärast seda, kui Kay tee on ristunud Eestis elava keskaelise abielunaise Mariannega, tuleb Beatel mehe varjust välja astuda ning end naisena taasavastada. Samal ajal otsib Marianne abikaasa Sven võimalusi, kuidas mõjutada oma abikaasat laastavat kõrvalsuhet lõpetama.

Kolmekümnendates Riita ja Taavi kümme aastat kestnud kooselu on jõudnud punkti, kus ei saa vanamoodi edasi minna. Nad sõlmivad tantraterapeudi juures armastuse vabakslaskmise lepingu, aga vabadus osutub keerukamaks, kui algul tundus.

Mõte teha film polüamooriast tekkis Eva Kübaral kuue aasta eest, kui ta märkas, et mitmiksuhted hakkasid vilkalt levima ka new age ringkondadest väljapoole. "Idee uuest armastuse kultuurist, kus armastust on ühe inimese sees nii palju, et tekivad ülejäägid, mistõttu tuleb seda mitme inimesega jagada, on mulle alati intrigeeriv olnud. Tahtsin teada, kuidas see praktikas välja näeb ja kuidas inimesed sellises keerulises koosluses oma tunnetega hakkama saavad," rääkis Kübar.

Filmi režissöör on Eva Kübar, monteerija Martin Männik, operaatorid Aivo Rannik ja Eva Kübar, helilooja Janek Murd, produtsent Andres Maimik. Filmi on tootnud Kuukulgur Film.

Filmi maailmaesilinastus on Tallinna Pimedate Ööde filmifestivalil 18. novembril.