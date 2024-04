Poliitkomöödia "Pidu riigikogus" teeb heatahtlikku nalja päevapoliitika üle

"Pidu riigikogus" on lugu sellest, mis juhtub, kui Toompeale jõuavad näitleja, põllumees ja õpetaja.

Põllumees Mihklit kehastab Veikko Täär, näitleja Andrest mängib Lauri Kink ja õpetaja Karli Silver Kaljula, kes kõik on tavalised Eesti mehed, kellele käib närvidele, mis riigikogus toimub, sest tööd seal ju ei tehta. Nii otsustavadki mehed Toompeale minna.

Värsketest ideedest pungil otsustatakse uue jõuna poliitikasse minna, kuid poliitiku tee algus on rabe ja raske, aga õpitakse kiiresti. Algul joogid autosse, siis läheb salapäraselt kaduma kohvimasin ja ühe päevaga rändab paaki 400 liitrit bensiini.

Näitleja Veikko Täär ütleb, et kõike, mida laval näha saab, tulebki võtta heatahtliku naljana, mis võib muutuda iga etendusega, nagu elu isegi.

"Me oleme pidevalt hoidmas oma silmad lahti, kõrvad täpselt samamoodi. Selles maailmas toimub praegusel hetkel küll, mulle tundub, et mitte ainult iga tund, vaid ka iga minut midagi uut ja seda on hea tuua lavale. Rahval on kindlasti siin ka äratundmist," ütles Veikko Täär, kes kehastab lavastuses põllumees Mihklit.

"Igasugune riigimehelikkus tundub et on nagu kadunud. Ja mulle tundus, et igati õige oleks sellest üks lavastus kokku teha, kus seda peegeldada, sest teater on lõppude lõpuks elu peegel," ütles autor ja lavastaja Peep Maasik.

Poliitkomöödiat "Pidu riigikogus" mängitakse Eesti rahvamajades kaheteistkümnel korral aprillis ja mais.