Veikko Täär lavastusest "Pidu riigikogus": meie taotlus ei ole kedagi solvata

"Misery" osatäitmist peab Täär väga nõudlikuks. "See lugu on ju iseenesest üsna karm, kui ennast sinna sisse mõelda – selline puuris hamstriga katsete tegemise lugu. Näitleja perspektiivist on seda väga põnev mängida. Ma teen esimest korda elus sellist rolli, kus ma oma jalgadel ei püsi terve etenduse jooksul pea sekunditki ja hoolimata sellest on see füüsiliselt väga nõudlik roll, mentaalselt veel rohkem," rääkis ta.

TEMUFI uuslavastusest "Pidu riigikogus" rääkides tõi Täär välja, et lavastus valmib sisuliselt grupitööna. "Meil on küll selline alustekst olemas, mille lavastaja Peep Maasik on loonud, aga meil kõigil on seal väga suur osalus, sest me oleme väga käed küljes selle asja juures. Ma ütleks, et see ei ole selline lihtne poliitiline satiir või näpuga vibutamine. Me toome lavale midagi, mis on saanud impulsi kõigest ümberringi toimuvast, eriti just poliitilisel areenil toimuvast, mitte ainult lokaalselt, vaid ka globaalselt," tutvustas Täär. "Meie taotlus ei ole kedagi solvata, pigem tahaks meie kõigi jaoks peegli püstitada," lisas ta.

Poliitilisel maastikul toimuvat kajastav lavastus peab pidevalt ajaga kaasas käima ja sellega on näitlejad arvestanud. "See on üks lisaboonus – me oleme valmis seda kogu aeg värskena hoidma. Kui midagi juurde tuleb, saame selle sujuvalt sisse sulandada."