Pildid: Katariin Mudisti näitusel on väljas üle 300 keraamilise nälkja

Kunstnik Sophie Durand on näituse jaoks koostanud Katariinile ja tema nälkjatele uue lühitekstide seeria. "Iga Nälkjas oma peenete detailide ja individuaalsusega tähistab perioode elatud kogemustest. Nälkjad on enese määratletud ja olemuslikult seotud oma loojaga; käsitsi tehtud kunstiteosed, mis loovad iseenda konteksti: omaette maailma. Installatsioon annab vaatajale võimaluse heita pilk sellesse maailma ning kujutleda lugusid, mida see endas peidab," selgitatakse näituse tagamaid tutvustavas tekstis.

Katariin Mudist uurib oma töödes inimlikkuse eri tahke ja ilmnemise viise meie sotsiaalses maailmas. Hetkel õpib ta EKA Taidestuudiumi magistrantuuris, otsides ühist keelt visuaalse ja materjalikeskse kunstipraktika vahel. 2022. aastal lõpetas ta EKA kaasaegse kunsti magistrantuuri ning 2018 Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamidisaini eriala. Oma õpingute ajal on ta

olnud külalisõpilane KASK ja Moholy-Nagy ülikoolides.

"Nälkjad nagu meie" on Hop galeriis avatud kuni 14. maini.