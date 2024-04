Anne Veesaar: sobin rohkem alluvaks kui ülemuseks

"Ohudraama määratluse mõtlesime me ise välja. Selle näidendi kohta võib öelda ka absurdidraama, hirmudraama – selles on natukene komöödiat, natukene draamat, natukene tragöödiat," selgitas Veesaar.

"Me ei räägi mitte ainult sellest, mis toimub ühes ettevõttes või suurkorporatsioonis, kuidas töötajaid manipuleeritakse, kuidas neid sunnitakse suure firma heaks töötama ja unustama oma eraelu, olema lihtsalt üks masin, üks tööriist süsteemi käes. See muutub palju laiemaks, viidates kasvõi sellele, mis maailmas praegu toimub, kuidas manipuleeritakse ühe kuuendiku planeedi inimestega," tutvustas Veesaar.

Lavastuses on kaks osatäitjat – Anne Veesaar mängib ülemust ning Triinu Meriste töötajat. Veesaar, kes on elus ise ka ülemuse ametit pidanud, peab ennast loomu poolest siiski rohkem alluvaks. "See minu ülemuse periood ei olnud kõige õnnelikum. Loomingulises mõttes oli teatris väga õnnelik aeg, aga ma ise ei ole see tüüp, kes peaks inimesi koondama," meenutas ta ning lisas, et oma tööalastes suhetes on ta pigem usaldav ning lepinguid liiga täpselt ei uuri.

Viimasel ajal aina sagedasemaks muutunud näitlejate seriaalidest lahkumist kommenteerides tõdes Veesaar, et kindlasti on seal taga rahalised kaalutlused ja makstavad summad ei tule lihtsalt hinnatõusuga kaasa. Samas leidis ta, et streikimiseks veel põhjust ei ole. "Kui kogu riigis on selline rahaline situatsioon nagu meil on, kui on majanduslangus, kui on tarvis kaitsekulutusi teha, kui on tarvis sotsiaalabi anda, siis me peame lihtsalt leppima praegu sellega, mis on võimalik," ütles ta.