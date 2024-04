Kumus linastub auhinnatud dokumentaal "Orlando, minu poliitiline biograafia"

Berliini filmifestivalil parima LGBT+ dokumentaalfilmi Teddy-auhinna võitnud poeetilises essees läheb režissöör Paul B. Preciado kohtuma Virginia Woolfiga, kelle ligi sajand tagasi ilmunud "Orlando" jutustas mehest, kellest kasvas 36-aastane naine.

Dokumentaalfilmis "Orlando, minu poliitiline biograafia" toob üks nüüdisaja tuntumaid soo- ja kehapoliitika mõtlejaid kokku 26 trans- ja mittebinaarset inimest vanuses 8–70 ja palub neil omaenese kogemuse kaudu Orlandoks kehastuda.

"Ma lugesin Virginia Woolfi raamatut esmakordselt teismelisena Hispaanias, ammu enne seda, kui sain teada, et sooline üleminek on võimalik. Woolfi väljamõeldud tegelane võimaldas mul kujutleda oma elu, ihaldada ja kehastada muutusi. Selgub, et aastatega on minust saanud Orlando. Minu elulugu on tehtud tuhandete nähtamatute Orlandode kollektiivsest ajaloost," ütles Paul B. Preciado ise oma teosele saateks.

Kolmapäeval, 24. aprillil kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusik.