Kumu filmihooaja avab dokumentaalfilm ürglooduse taastamisest

Kui põllumajandusega tegelev mõis läheb pankrotti, antakse väljakurnatud maa tagasi loodusele. Kneppi eksperiment – nii on hakatud Inglismaal nimetama seda esimest nõnda mastaapset katset taastada intensiivse põllumajanduse tõttu kahjustatud ökosüsteem. "Ürglooduse taastamine" tõstab esile 1400 hektari suuruse ajaloolise mõisa omanike julguse teha oma elus kannapööre.

Taani teadlane Jan Erik Hansen jätab oma perekonna ja karjääri, sõidab Sri Lankasse ja hakkab seal budistlikuks erakmungaks. Kas õnn peitub üksinduses, küsivad Taani dokumentalistid Mira Jargil ja Christian Sønderby Jepsen oma filmis "Munk".

Aaju Peter on inuit, kes võitleb oma rahva keele ja identiteedi säilitamise eest. "Kahe koloniaalvõimu all" on Taani dokumentalisti Lin Alluna film temast ja sellest sügavast kultuurilisest traumast, mille on kolonialism inuittidele jätnud.

Soomlanna Maija Hirvoneni filmis "Neurotüübid" esitab autismispektri häirega tüdruk väljakutse kivinenud normidele, lootes muuta ühiskonna valearusaama autismist.

Ukraina arhitekt Florian Jurjev seisab kõrgele eale vaatamata selle eest, et säilitada üht oma tuntumat tööd, nõukogude modernismi esindusnäiteks peetavat Kiievi teadus- ja tehnikainformatsiooni instituudi konverentsikeskust, mida hüütakse ka lendavaks taldrikuks. Ukraina dokumentalist Oleksi Radõnskõi maalib oma filmis "Lõpmatus Floriani järgi" pildi mitmel alal andekast kunstnikust, keda väljaspool Ukrainat tuntakse vähe.

Mitu korda Eestiski esinenud punkansamblit Gogol Bordello ja selle karismaatilist Ukrainast pärit liidrit Eugene Hützi protreteerivad oma filmis "Minu vere karje. Gogol Bordello lugu" USA dokumentalistid Nate Pommer ja Eric Weinrib.

Sageli maailma parimaks rokialbumiks nimetatud "In the Court of the Crimson King" 50. sünnipäeva eel kutsus King Crimsoni liider Robert Fripp oma kaaslased taas kokku, et minna juubeliturneele. Briti režissöör Toby Amies tegi selle kaasa ja tulemuseks on film "Purpurpunase kuninga õukonnas. King Crimson 50".

1960.‒1970. aastate moeikooni ja ansambli Rolling Stones mitteametliku liikme Anita Pallenbergi seniavaldamata mälestuste põhjal on USA dokumentalistid Alexis Bloom ja Svetlana Zill kokku pannud ajastuportree "Ereda leegiga. Anita Pallenbergi lugu".

Sürrealistliku maalikunstniku ja kirjaniku Leonora Carringtoni (1917–2011) elust ja loomingust annab ülevaate Teresa Griffithsi film "Leonora Carrington. Kadunud sürrealist".

Sügishooaeg lõpeb 6. novembril, kui ekraanile jõuab Norra režissööri Silje Evensmo Jacobseni film "Metsik perekond". Norra perekond elab autonoomset elu looduse keskel, kuni traagiline sündmus selle idülli purustab ja sunnib kohanema moodsa ühiskonnaga. Film võitis Sundance´i festivalil dokumentaalfilmide rahvusvahelise konkursi.