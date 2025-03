Kumu Dokumentaali kevadhooaeg portreteerib kultuuri suurkujusid

Hooaja avab kolmapäeval, 5. märtsil portreefilm ühest kõige mõjukamast USA maastikuarhitektist, Laurie Olinist, kelle kujundatud rohelisse linnaruumi, olgu selleks Getty keskuse aiad, Bryanti park või Columbuse ringristmik, on sattunud tõenäoliselt iga New Yorgis või Los Angeleses käinud inimene.

Tema põnevasse mõttemaailma heidab pilgu Gina Angelone film "Püsi paigal. Maastikuarhitekt Laurie Olin", kus 86-aastase vanameistri elu ja loomingu kaudu avaneb ilmekalt urbanistliku maastikukujunduse sotsiaalne roll – toetada avaliku ruumi kaudu demokraatlikku, võrdsete võimalustega ühiskonda.

Kokku jõuab uuel hooajal Kumu auditooriumis tasuta vaatajate ette 13 dokumentaalfilmi, mille juhatavad sisse oma ala eksperdid.

Oma aja olulisemaid Briti kunstnikke Lucian Freud maalis ennast läbi kogu elu – tema ligemale 60 autoportreed on aluseks ka eluloofilmile "Lucian Freud. Autoportree", mille autoriks on Briti kunstnik ja dokumentalist David Bickerstaff.

"Pole ühtki nii tuntud kunstnikku, kes oleks nii vähetuntud nagu mina," kuulutas Jean Cocteau. Oma värskes filmis "Jean Cocteau" tuletab selle prantslasest multitalendi – kunstniku, kirjaniku, filmi- ja teatrimehe – mastaapset tähendust meelde Prantsuse dokumentalist Lisa Immordino Vreeland.

2019. aastal meie seast lahkunud legendaarset (filmi)heliloojat, kolmekordset Oscari ja viiekordset Grammy laureaati Michel Legrandi portreteerib oma uues filmis "Elas kord Michel Legrand" Prantsuse filmitegija David Hertzog Dessites.

"Elas kord Michel Legrand" Autor/allikas: Kaader filmist

Multimeediakunsti pioneeri György Kepesi maailma avab ukse Ungari filmitegija Márton Oroszi portreefilm "György Kepes. Põimides mõtteid kunstist ja teadusest".

Vägisi kisub tantsupõrandale, kui kõlab Bee Gees – miljonite lemmikansambel, kelle lugu rullub lahti Ameerika režissööri Frank Marshalli filmis "Bee Gees. Kuidas ravida murtud südant".

Jaapani tippkokk Yoshinori Ishii kavatseb avada Tokyos restorani, mis pakuks ainulaadset maitseelamust – dokumentalist Aki Mizutani jälgib tema ponnistusi filmis "Tokito. Meisterkoka 540-päevane teekond".

Jōhatsu on Jaapanist alguse saanud nähtus, mis tähistab inimese vabatahtlikku kadumist, kõigi sidemete katkestamist oma minevikuga. Andreas Hartmann ja Arata Mori avavad selle eri tahke oma filmis "Jōhatsu – nagu vits vette".

Norra looduse ürgset ilu ja selle haavatavust käsitleb oma väga isiklikus filmis "Looduse kutse" Asgeir Helgestad. "See on nagu karje," on oma filmi iseloomustanud autor ise.

Uut Eesti filmikunsti esindab kavas Kullar Viimse "Torn" – PÖFF-il esilinastunud portreefilm üksikust mehest, kes ehitab suurest hingevalust torni.

"Sigur Rós kodus" Autor/allikas: Kaader filmist

Arutelu vastutusest elu hoidmise ja sellest vabatahtlikult lahkumise ümber soovivad avada Belgia režissööri Karine Birgé' "Head teed!" ja Mark Soosaare 1987. aastal valminud "Elu ilma …", mis jõuavad ekraanile Pärnu filmifestivali esitletuna.

Kevadhooaeg lõpeb 21. mail, kui linastub muusikafilmide kullafondi kuuluv "Sigur Rós kodus" – Dean DeBloisi 18 aasta tagune jäädvustus ansambli Sigur Rós enneolematust Islandi ringreisist, mille käigus esineti välja kuulutamata ebatavalistes kohtades.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF. Sissepääs kõigile sarja seanssidele on prii.