Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

USA dokumentalist Ian Cheney võtab oma filmis "Kestvuse kaar" ette teekonna juustude kirevasse maailma – kõiki sellel reisil kohatavaid inimesi, elagu nad Prantsusmaal, Gruusias või Jaapanis, ühendab soov valmistada täiuslikku juustu. 3. septembril kell 18 Kumu auditooriumis toimuva tasuta seansi juhatab sisse juustupoodide keti Juustukuningad asutaja Erwin Wassenaar.

Eestiski esinenud vokalisti, heliloojat, koreograafi ja interdistsiplinaarset etenduskunstnikku Meredith Monki portreteerivad oma värskes filmis "Meredith Monk" Billy Shebar ja David Roberts.

Prantsuse feministliku kirjaniku ja filmitegija Virginie Despentes'i dokumentaalessee "Mutantes. Punkporno feminism" süveneb seksitöö, pornograafia ja BDSMi müstifitseeritud maailma.

Mehhiko režissöör Lorenzo Hagerman jälgis üheksa aasta jooksul flamingode pesitsemist, tulemuseks loodusfilm "Flamingod. Elu pärast meteoriiti".

Pärast Tiibeti okupeerimist Hiina poolt sealt lahkuma sunnitud 100-aastase nunna Mola viimaseks sooviks on naasta oma kodumaale, et seal rahulikult surra. Yangzom Brauen ja Martin Brauen jälgivad oma filmis "Mola. Tiibeti lugu armastusest ja kaotusest", kas see tal ka õnnestub.

Taani dokumentalisti Christian Sønderby Jepseni 14 aasta jooksul filmitud perekonnadraamas "Isa, pojad ja Püha Vaim" võitlevad kaks venda mineviku varjudega.

Dokumentalisti Samer Angelone filmis "Lupi nostri. Hirmu ja armastuse vahel" uuritakse, kuidas lepitada hunte ja inimesi.

Filmitegija Carla Gutierreze värske film "Frida. Autoportree" portreteerib Mehhiko kunstnikku Frida Kahlot.

Jaapanis on üksildus nii suur sotsiaalne probleem, et sellega tegelemiseks on ametisse määratud suisa eraldi minister – Taani dokumentalist Kaspar Astrup Schröder jälgib oma filmis "Kallis homne päev" inimesi, kes on leidnud eneses julguse sellest välja murda.

Sügishooaeg lõpeb 5. novembril, kui ekraanile jõuab Austraalia režissööri Justin Kurzeli "Ellise park", mis näitab, kuidas tuntud muusik, Nick Cave´i ansamblikaaslane Warren Ellis rajab Sumatra saarele varjupaiga, kus leiavad uue kodu salakaubanduse ohvriks langenud või väärkoheldud loomad.

Kultuuriteemaliste filmide sarja Kumu Dokumentaal korraldavad Kumu ja PÖFF. Sissepääs kõigile selle sarja seanssidele on tasuta.