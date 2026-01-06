X!

Kumu Dokumentaali 20. hooaja avab film maailma tuntuimast vaegkuuljast näitlejannast

7. jaanuaril algab Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide 20. hooaeg, avafilmina jõuab vaatajate ette portreefilm "Marlee Matlin. Mitte kunagi enam üksi".

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari tähistab tänavu 20. sünnipäeva: 19. veebruaril 2006. aastal aset leidnud esimesest seansist peale on ekraanile jõudnud 773 filmi ja seansse on külastanud 90 219 vaatajat. "Usun, et natuke on siin ka meie panust, et kultuuridokumentalistika on muutunud nii popiks," ütles Kumu Dokumentaali programmijuht Mare Pedanik.

Juubelihooaeg algab 7. jaanuaril kell 18, kui Kumu auditooriumis jõuab vaatajate ette portreefilm "Marlee Matlin. Mitte kunagi enam üksi", kus maailma tuntuim vaegkuuljast näitlejanna, kes võitis 1987. aastal filmi "Väiksema jumala lapsed" eest ka parima naispeaosatäitja Oscari, vaatab tagasi oma elule. Vaegkuulja on ka filmi autor Shoshannah Stern, kes on tuntud ka telesarja "Grey anatoomia" näitlejana. Film esilinastus viimasel Sundance´i festivalil ja pälvis seal positiivset tähelepanu.

Mark Soosaar tähistab tänavu oma 80. sünnipäeva ning 14. jaanuaril jõuavad talle pühendatud autoriõhtul ekraanile Soosaare filmid "Maised ihad" ja "Sadam udus", neist viimane ühtlasi esimest korda pärast restaureerimist. Autoriõhtul on kohal ka Mark Soosaar ise.

Kuidas ületada maailma kõige ohtlikum ookean, kui sind kannab vaid palkidest parv, saate teada 21. jaanuaril. Austraalia dokumentalist Chadden Hunter elustab oma filmis "Parvetajad" ühe rohkem kui pool sajandit tagasi toimunud merereisi.

"Parvetajad" Autor/allikas: Kaader filmist

François Nemeta sukeldub oma portreefilmis "Michel Gondry. Tee seda ise" tuntud prantsuse filmitegija karjääri, kelle tuntuim töö on "Karge meele igavene sära". Film on kavas 28. jaanuaril.

Neli talvehooaja filmi on pühendatud arhitektuurile.

Vähetuntud Taani arhitekt Johan Otto von Spreckelsen võidab 1983. aastal üllatuslikult rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, mille tulemusena kerkib Pariisi 110 meetri kõrgune postmodernistlik monument-pilvelõhkuja Grande Arche. Tõsielul põhinev mängufilm "Grande Arche'i tundmatu" (teise pealkirjaga "Tundmatu arhitekt") jutustab selle maamärgi dramaatilisest sünniloost, mis venib poliitiliste tõmbetuulte ja bürokraatlike takistuste tõttu nii pikaks, et autor sureb enne seda, kui kavandatu ükskord valmis saab. 4. veebruaril ekraanile jõudva filmi autor on Prantsuse lavastaja Stéphane Demoustier ja Spreckelseni kehastab Claes Bang, kes mängis peaosa ka Ruben Östlundi filmis "Ruut".

"Grande Arche'i tundmatu" Autor/allikas: Kaader filmist

Taani arhitekt Søren Pihlmann uurib Marc-Christoph Wagneri Simon Weyhe filmis "Søren Pihlmann. Väärtusta materjale", mis linastub 11. veebruaril, kuidas ehitustegevuse hiigelsuurt jalajälge väiksemaks muuta ja ehitada nii, et olemasolevaid materjale saaks uuesti kasutada.

18. veebruaril, kui Kumu Dokumentaal tähistab ka oma 20. sünnipäeva, esilinastub sarja raames Keiti Väliste värske dokumentaalfilm "KARP", mille fookuses on Tallinna linnahalli, Eesti Rahvusraamatukogu ja Sakala keskuse arhitekt Raine Karp.

Talvine hooaeg lõpeb 25. veebruaril, kui ekraanile jõuab Jake Gorsti film "New Englandi modernism. 20. sajandi revolutsiooniline arhitektuur", mis annab põhjaliku ülevaate Uus-Inglismaa hämmastavalt uhkest modernistlikust arhitektuuripärandist ja tutvustab kohalikke meistreid, kes projekteerisid maju Frank Lloyd Wrighti, Le Corbusieri ja Walter Gropiuse eeskujul.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF. Sissepääs kõigile selle sarja seanssidele on tasuta.

