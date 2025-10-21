X!

Kumu Dokumentaali sarjas linastub film Frida Kahlost

Film
Foto: pressimaterjalid
Film

Kumu dokumentaalide sarjas jõuab kolmapäeva õhtul publiku ette film "Frida. Autoportree" ühest maailma ikoonilisemast naiskunstnikust Frida Kahlost.

Peruu dokumentalist Carla Gutierrez kasutas loo jutustamisel kunstniku päevikuid ja intervjuusid ehk kunstniku enda sõnu. Eksperimentaalse võttena on režissöör animeerinud teoseid, vanu fotosid ja arhiivikaadreid.

Dokumentaal pälvis eelmisel aastal Sundance'i festivalil Oppenheimi montaažiauhinna, tunnustust on leidnud on ka filmi originaalmuusika. Seansi juhatab sisse maalikunstnik Kristi Kongi.

Üks žanr, mis mind köidab, on selline päevikuformaat. Kunstnikke, kirjanikke, loomingulisi inimesi on alati väga huvitav läbi sellise formaadi tabada või tajuda. Mulle tundub, et vaatajal ongi võimalus luua Frida Kahlo sõnade kaudu see lugu ja see võib olla väga erinev lugu," sõnas Kongi.

"Seal on palju paljastavat ja hirmuäratavat, palju valu. Just sellepärast ongi film huvitav, et ta kirjeldab kunstnikku väga alasti ja väga ehedalt. Mul on tunne, et igaüks võib luua sellest ka enda loo," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Kumu Dokumentaali sarjas linastub film Frida Kahlost

18:45

Tallinnas algab noorele vaatajale mõeldud teatrifestival Naks

16:42

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

16:32

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

14:33

DEW8 ja Genka andsid välja filmi "Uus raha" muusika

13:10

"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

13:04

PÖFF-il toimub Eeva Mägi uue mängufilmi "Mo Papa" maailmaesilinastus

12:50

Lauri Lest toob lavale kontsertetenduse "Esemete Orkester"

11:29

Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab turneed USA-s ja Hiinas

11:27

Pildid: Rakvere Teatris algasid lavastuse "Sügissonaat" proovid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

11:03

Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

20.10

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

10:49

Paavo Järvi: kui meil pole kultuuri, siis pole meil midagi kaitsta

20.10

Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

20.10

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

11:22

Sinefiil | "Lihtsalt üks õnnetus" toob Iraani sisepoliitilised probleemid rahvusvahelise tähelepanu keskmesse

18.10

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

20.10

Kultuuriportaal soovitab: Wim Wendersi "Täiuslikud päevad" Jupiteris

20.10

Minu elu muutnud raamat | Viivi Luik ja "Tolmust ja värvidest"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo