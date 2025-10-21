Kumu Dokumentaali sarjas linastub film Frida Kahlost

Peruu dokumentalist Carla Gutierrez kasutas loo jutustamisel kunstniku päevikuid ja intervjuusid ehk kunstniku enda sõnu. Eksperimentaalse võttena on režissöör animeerinud teoseid, vanu fotosid ja arhiivikaadreid.

Dokumentaal pälvis eelmisel aastal Sundance'i festivalil Oppenheimi montaažiauhinna, tunnustust on leidnud on ka filmi originaalmuusika. Seansi juhatab sisse maalikunstnik Kristi Kongi.

Üks žanr, mis mind köidab, on selline päevikuformaat. Kunstnikke, kirjanikke, loomingulisi inimesi on alati väga huvitav läbi sellise formaadi tabada või tajuda. Mulle tundub, et vaatajal ongi võimalus luua Frida Kahlo sõnade kaudu see lugu ja see võib olla väga erinev lugu," sõnas Kongi.

"Seal on palju paljastavat ja hirmuäratavat, palju valu. Just sellepärast ongi film huvitav, et ta kirjeldab kunstnikku väga alasti ja väga ehedalt. Mul on tunne, et igaüks võib luua sellest ka enda loo," lisas ta.