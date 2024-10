Kumus linastub dokfilm Ukraina arhitektist ja visionäärist Florian Jurjevist

Oma 90. sünnipäeva künnisel saab Florian Jurjev teada, et tema projekteeritud hoone, mida Kiievis hüütakse lendavaks taldrikuks – nõukogude modernismi üht esindusnäidet –, kavatsetakse ümber ehitada kaubanduskeskuseks. Ta otsustab selle kaitseks välja astuda.

Ukraina režissööri Oleksi Radõnskõi film "Lõpmatus Floriani järgi", mis jõuab ekraanile Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas, elab kaasa tema püüdlustele, maalides ühtlasi pildi sellest visionäärist kunstnikust, arhitektist, eksperimentaalfilmitegijast, teadlasest ja kunstiteoreetikust, keda väljaspool Ukrainat tuntakse kahetsusväärselt vähe.

"Radõnskõi filmi teene pole mitte ainult selles, et see toob rahvusvahelise vaatajaskonnani ühe kapitalistlikule ühiskonnale iseloomuliku kinnisvaraarendusskandaali, mis pole märgiline mitte ainult Ida-Euroopas. Tänu Radõnskõile jõuab laiema publiku ette ka ühe ainulaadse teadlase elu ja looming, mida on noorusest peale mõjutanud võimu ja vaimu vastasseis," kirjutas filmiajakirjanik Tõnu Karjatse 2022. aastal oma Rotterdami filmifestivali päevikus, mis ilmus ERR-i kultuuriportaalis.

Mitmekülgsete annetega Jurjev lahkus meie seast 2021. aastal, olles 92 aastat vana. 1960ndatel töötas ta välja originaalse värvusmuusika teooria, mille põhimõtteid rakendas ka arhitektuuris. Tõrjudes süüdistusi formalismis ja abstraktsionismis, oli tema unistuseks luua iseseisev, värvusmuusika teoorial põhinev kunstiliik.

Ka tema kuulus lendav taldrik, mis oli osa 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate algul projekteeritud Kiievi teadus- ja tehnikainformatsiooni instituudist ja kasutuses konverentsisaalina, oli kavandatud nii, et sellest oleks võimalik teha värvusmuusika teater – esimene omalaadne maailmas.

Kolmapäeval, 2. oktoobril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse Tallinna arhitektuuribiennaali peakuraator, Ukraina arhitekt Anhelina L. Starkova.