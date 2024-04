Tartu laulu- ja tantsupeo nädalal kõlab uudisteosena murdekeelne missa

"Maarja missa Tarto keelen" tellis laulupeoks Tartu linn, et märkida Maarja kiriku tähtsust esimese laulupeo toimumises. "1869. aastal oli see erakordne, et nii palju inimesi oma tööd ja toimetused pooleli jättis ning Tartusse laulupeo proovi sõitis," rääkis missa autor Margo Kõlar, keda inspireeris just eestlaste toonane vaimsus.

Missa on kirjutatud Tartu murdekeeles, et fantaseerida eestikeelse jumalateenistuse teemal. "Nii oleks võinud kõlada katoliiklik missa tolleaegses keeles," kirjeldas Kõlar. Tekst seob nii kirja- kui kõnekeele, mistõttu pakub see lauljatele sõnade väljahääldamisel üllatust ja paneb mugavustsoonist välja astuma. "Näiteks kirjutatakse Jumal Tartu keeles kahe M-tähega ja hääldatakse teises vältes pehmendatud L-tähega."

Uuenduslik on missas seegi, et oreli ja kellamängu kõrval kõlab torupill.

19. juunil kell 19 Tartu Maarja kirikus toimuval kontserdil astuvad üles Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tartu kammerkoor Helü ja Tallinna Kammerorkester.

Tartu laulupeo kunstiline juht Küllike Joosing on Helü kammerkooriga missat harjutanud alates jaanuarist, mil selle kooriosad valmis said. "Meie murdekeeles on mingi vägi, mida on tunda juba proovisaalis. Lauljad on öelnud, et kui ladinakeelse tekstiga võtab mõtteni jõudmine kauem aega, siis murdekeel läheb kohe läbi keha ja teadvuse ning kõnetab esimesest sekundist," kirjeldas Joosing.