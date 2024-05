Otseülekanne: vestlusring "Ühismõtlemine: muusika ja tehnoloogia"

Eesti Filharmoonia Kammerkoor korraldab teisipäeval kell 14.30 avaliku arutelu "Ühismõtlemine: muusika ja tehnoloogia", et leida ühenduslülisid muusika ja tehnoloogia valdkondade vahel. Sündmust saab jälgida otseülekandes ERR-i kultuuriportaalis.

Vestlusringis võtavad sõna Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsiooni esindaja ja Frost FX tegevjuht Heiki Luts, ettevõtte Salv asutaja ja tegevjuht Taavi Tamkivi, EASi ja KredExi ühendasutuse loomemajanduse teemajuht Kadi Haljand, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav, Kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunik Karlo Funk, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar. Arutelu juhib Urmas Vaino.

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi sõnul soovitakse arutelul otsida uudseid ideid, kuidas muusikat luua, võimendada ja kommunikeerida läbi tehnoloogiliste võimaluste.

"Meie tulevik on paljus seotud tehnoloogia arenguga ja seetõttu huvitab mind, kas tehnoloogiate kasutuselevõtt toob publikut juurde klassikalises muusikas ja laiendab artisti globaalset kogukonda. Põnev on ka uurida, mis roll on virtuaal- ja liitreaalsuse lahendustel interaktiivsetes kontsertelamustes ja kuidas seda saaks kaasata muusikahariduses," ütles Linnamägi.

Avalik arutelu "Ühismõtlemine: muusika ja tehnoloogia" algab kell 14.30 ja kestab orienteeruvalt kuni kell 16.00. Arutelu toimub kammerkoori proovisaalis, otseülekandes saab seda jälgida ERR-i kultuuriportaalis.