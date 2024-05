Tartu Elektriteatris linastub septembris François Truffaut' filmiprogramm

Täna, 28. mail täitub legendaarsel näitlejal Jean-Pierre Léaud'l 80. eluaasta. Léaud'd võib pidada mitte pelgalt prantsuse, vaid maailmamastaabis oluliseks näitlejaks. Oma 65-aastase karjääri jooksul on ta teinud koostööd mitmete rahvusvaheliselt hinnatud kineastidega, nagu Jean-Luc Godard, Agnés Varda, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Jerzy Skolimowski ja Aki Kaurismäki. Tema tööd on hinnatud nii Prantsuse filmiauhindade Césariga, Berliini filmifestivali Hõbekaruga, Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu auhinna kui ka elutööpreemiaga Cannes'i filmifestivalil.

Tartu Elektriteatri programmijuhi Rasmus Räägu sõnul ei ole võimalik Leaud' panust filmikunsti taandada pelgalt ühele rollile, ent vaieldamatult on ta maailmale tuntud eeskätt Antoine Doinelina.

"65 aastat tagasi tutvustas François Truffaut oma režiidebüüdiga "400 lööki" maailmale Doineli tegelaskuju, raputades sellega korralikult filmimaailma. 14-aastane Doinel jäi aga oma loojat kummitama, Truffaut soovis tema elu ja käekäiku edasi uurida," sõnas Rääk. "Järgneva kahekümne aasta jooksul sai maailm näha Doineli sirgumas mässumeelsest poisikesest eluterve lapselikkuse säilitanud isaks. Niivõrd suure ajalise mõõtmega projekt on tänaseni filmiajaloos suhteliselt haruldane ning terve Doineli pentaloogia linastamine veelgi haruldasem."

Filmiprogrammis linastuvad "400 lööki" (1959), "Antoine ja Colette" (1962) + "Varastatud suudlused" (1968), "Perekonnaring" (1970) ning "Käestlibisev armastus" (1979).

Tartu Elektriteatri programmijuht Rasmus Rääk lisab, et äärmiselt suur rõõm on kuulutada programm välja Léaud' juubelipäeval. "Léaud kuulub näitlejate ja kineastide põlvkonda, kellest suurem osa leiab tänaseks meenutamist vaid surma-aastapäeva puhul. On väga haruldane, et saame tähistada mõne taolise inimese loomingut veel tema eluajal," lisas Rääk.

Tuues vaatajate ette septembris harukordse sündmusena kogu Doineli pentaloogia, tähistab Elektriteater ühtaegu nii François Truffaut' hinnatud ja auhinnatud filmiloomingut, Jean Pierre Léaud' juubelit ja hiilgavat karjääri, ning pakub erinevatele põlvkondadele avastamise, äratundmise ning taasleidmise rõõmu.