Siim Pojeng debüütalbumist: unenäoline, karvane ja sündine

Reedel debüütalbumi avaldanud Siim Pojeng tuleb Tallinnast. Pojengi Bandcampi profiililt võib leida loetelu ametitega, mida mees peab: kunstnik, dendroloog, keemik, kommunikatsioonispetsialist, botaanik, kassapidaja, sekretär, laisklane.

"Ametite loetelu täieneb ja varieerub pidevalt. Defineerin ennast küll kunstnikuna, aga tunnen, et vahepeal peab kõike muud ka teha oskama. Päriselt ma muidugi aednik ega astroloog ei ole, aga võhiku suudaks vist ära petta küll," lootis Pojeng.

Pojengi enda sõnul sai debüütalbum "Pojengism" eklektiline, unenäoline, karvane ja sündine. "Kuulasin muusikat, millest tundsin Eestis puudust ning soovisin oma panuse anda. Mine sa tea – äkki keegi kuulab neid laule ja mõtleb kunagi, et: "Voh, see on tore ja lihtsasti tehtud asi. Mina võin ka midagi sellist teha!" või "Voh, selline asi on ikka täielik jama, ma saaksin paremini hakkama"."

Pojeng ise on rahul mõlema variandiga. "Mõlemal juhul on tulemuseks uue loomingu teke ning selle mõttega tahtsin ka enda albumit teistega jagada. Et sellest sünniks mõni idee või teostus," lootis muusik.

Albumi võttis linti Pojeng ise. Ainult lool "Taxi driver" aitas bassi mängida Pojengi hea sõber Meel ansamblist Karameel. Miksi ja masteri eest vastutas Rainer ild.

Muusika kallal on Pojeng omaette juba paar aastat nokitsenud. "Kuulasin Steve Lacy demode kogumikku ning temast inspireerituna hakkasin muusikat salvestama. Eelnevalt tegin n-ö avangardistlikke katsetusi elektroonilise muusikaga. 2020. aasta lõpus tegin algust telefoni ja kitarriga, sellest ajast on mul palju kitarriseid biite ja poolikuid laule. Albumilugu "Anti drug song" näiteks ongi sellest perioodist. Edasi tulid juba süntesaatoride VST-d ja muud teemad," jutustas Pojeng.

Varem üheski koosluses Pojeng toimetanud pole. "Ma ei võta muusika tegemist meeletu tõsidusega, seega ei ole erinevatest magamistoa projektidest asi kaugemale läinud. Segadust tekitab kindlasti see, et teen Karameeli laividel ühte enda eestikeelset laulu, mistõttu on arvatud, et olen osa nende duost. Ei ole. Nad lihtsalt arvasid, et oleks tore, kui ma seda ühte hüperenergilist naljalaulu nende seti vahepeale esitaks," välistas Pojeng edaspidise segaduse.