Reportaaž. Rakett 69 teadusstuudio võtsid üle videomängusõbrad

MängudeÖÖ on juba paljudele väiksematele ja suurematele videomängusõpradele tuttav üritus, kuid sel aastal toimus esmakordselt MängudeÖÖ võrgupidu. Ürituse keskmes oli 10 000 euro suuruse auhinnafondiga "Counter Strike 2" põhiturniir ning 1500 euro suuruse auhinnafondiga lisaturniir.

Sellise Eestis aset leidnud LAN-formaadis ürituse seni suurima auhinnafondiga võistlus meelitas kohale mängurid nii Eestist kui ka naaberriikidest, kokku koguni 24 meeskonda. Kogu võistlust sai jälgida kohapeal ning kahes keeles otseülekandena Twitch.TV platvormil. Otseülekandeid jälgisid kolme päeva jooksul tuhanded inimesed nii Eestist kui välismaalt.

Põhivõistluse finaalis läksid vastamisi eSprots (Eesti) ning HAVENs (Läti). Vastaste paremust pidi seekord tunnistama meeskond eSprots ning võidukarikas ning peaauhind läks meie lõunanaabritele. Lisavõistluse lõppmängudes läksid vastamisi ainult Eesti tiimid. Siin toimus finaalvõistlus tiimide Resolve ning EVILNINE vahel. Karikat sai kergitada meeskond EVILNINE.

Lisaks juba eelmainitud võistlustele toimus mõõduvõtmine värsketes mängudes "Tekken 8", "EA Sports FC 24" ning "Gran Turismo 7". Ka neile parimatele jagati auhindu.

Rakett 69 teadusstuudio võtsid üle videomängusõbrad Autor/allikas: Andri Allas

Viimaks ei pidanud ka kõik vaatajad tühjade kätega lahkuma, sest õnnelike vahel loositi välja mitu komplekti mänguritele suunatud arvutitarvikuid.

Laupäeval avanes huvilistele võimalus saada osa loengutest e-spordi ja turniiride korraldamise tagamaadest ning tutvustati võimalusi Eestis mängudearenduse õppimiseks.

Esimesena rääkis Andri Allas (MängudeÖÖ, Postimees e-sport), kuidas korraldada e-spordi turniiri. Kõige olulisema asjana tõi Andri välja selle, et korraldajana ei tasu arvata, et sa ise jõuad kõike teha. Sarnaselt e-spordile on ürituse korraldamisel tiimitöö väga oluline.

Kuna Eestis on e-sport seni veel nooruke ala ning sellekohast teadvustustööd pole väga tehtud, siis rahaliselt need üritused korraldajatele seni tulusad ei ole olnud. Andri Allas leidis, et selliste ürituste korraldamine on hetkel rohkem nagu hobi, ning tema teeb seda, sest see lihtsalt meeldib talle.

Kalle Roos (Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA, Spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse spetsialist) aga rääkis e-spordis aset leidvatest kokkuleppemängudest.



Kui võhikule võib tunduda võistluse tulemuses eelnevalt kokkuleppe tegemine kui süütu vahejuhtum, siis tegelikkuses on sellega kaasnevad ohud reaalsed ning elumuutvad. Võib juhtuda, et inimene ise loodab ühekordselt kiiret hõlptulu teenida, kuid satub siis organiseeritud kuritegevuse lõksu. Isegi kui nii halvasti ei lähe, siis võib kokkuleppega seotud e-sportlane enneaegselt oma karjäärile kriipsu peale tõmmata ning olema sunnitud maksma valuraha. Kokkuvõttes tasub seda libedat ja käänulist teed vältida.

MÖÖ-LAN põhiturniiri võitjada ehk Läti meeskond HAVENs Autor/allikas: Andri Allas

Viimaks tutvustasid mitmed haridusasutused oma õppeprogramme, vastates küsimusele "Kuidas õppida Eestis mänguarendajaks?" Kohal käisid esindajad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ning Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor.

Kuigi arenduse õppimisega saab asja vastu huvi tundev inimene väga varakult omapead pihta hakata, siis avanevad juhendaja ning teiste õppuritega koos toimetades erinevaid võimalused. Näiteks võib tuua "game jam'id", mida korraldavad enamik mängude arenduse õpetamisele keskenduvad organisatsioonid regulaarselt. Need üritused keskenduvad mõne päeva jooksul uue mängu loomisele ning toovad kokku arendushuvilisi üle Eesti ning ka välismaalt. See annab võimaluse avardada oma silmaringi ja leida uusi arendusvõtteid.

MÖÖ-LANi kiire tempo kiuste õnnestus mul ka esitada mõned küsimused Ago Ahasele, kes on üks selle ürituse korraldajatest, Ago on paljudele mängusõpradele tuntud streamer Hexism. MÖÖ-LANil ning ka MängudeÖÖ põhiüritusel mitut mütsi kandev Ago toimetab nii kaamera ees kui taga.



Kui kaua oled sa MängudeÖÖga seotud olnud ja kuidas see alguse sai?

Alguse sai see kuskil 2010. aastala, kui peakorraldaja Andri Allas tegi ühe videomängu ürituse Sõprus kinos. Mu vend läks sinna kohale, sai Andriga tuttavaks ja väga kiiresti peale seda sain mina Andriga tuttavaks. Alates sellest olengi selles meeskonnas olnud. Esimene üritus oli juba 2012. aastal ja praegu on 2024. aasta, nii et selline mõnusad 12 aastat on üritusi tehtud.



On jäänud mulje, et sa oled siin kakskeelne kommentaator.



Jah, ma olen teinud eesti keeles kunagi "Mortal Kombati" turniire, mis olid esimesed MängudeÖÖ põhimängud. Täna on "Counter Strike 2" aga nii eesti kui ka inglise keeles.

Ago Ahas Autor/allikas: Andri Allas

Kas vaatajaid on rohkem eesti- või ingliskeelsel poolel?

See nüüd oleneb. See on esimene kord, kui teeme inglise keeles ja siin on kohal meeskonnad Lätist ning Soomest. Algselt pidi tulema ka Taanist. Tegelikult on vaatajaid päris palju isegi praegu, kuigi inglise keelne ülekanne ei ole veel HLTVsse* ülesse pandud, kust enamus vaatajaid tuleb.



Kas selline üritus nagu MÖÖ-LAN peaks toimuma iga aasta või on tegu ühekordse asjaga?

Vot ei teagi. Oleneb kuidas meil terve see üritus läheb. See on täiesti erinev formaat sellest, mida me oleme üldiselt harjunud tegema. Suured MängudeÖÖd on ikkagi kinodes olnud, mitmed suured ekraanid, laivbändid, show'd ja suured turniirid. On hästi palju näidatud igasugu uut tehnoloogiat ning indie-arendajate uusi mänge ja nii edasi.



Aga kui sa nüüd ise mõtled sellele, kuidas on välja tulnud, siis kas peaks edasi tegema?



Kindlasti peaks. sest Soomes on, Lätis on, Leedus on ka. Miks ei võiks Eestis olla selliseid suuri e-spordi turniire? Ma kindlasti tahaks teha ja ingliskeelne kommenteerimine on mulle väga mugav.