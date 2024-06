Ülevaade. ERKI Moeshow õpetab kohanema ja vajadusel plaane ümber tegema

Kui panna otsingumootorisse sõnapaar ERKI Moeshow, leiab vast kõige rohkem vasteid ürituse legendaarsuse kohta. Juba algusaastatest alates on saanud ERKI kaubamärgiks julgelt uuendusmeelsed hoiakud ja loomingu piirideta kollektsioonid.

Väga suur roll ERKI kogemuse kujundamisel on aga üliõpilastel, kes sündmust juba alates septembrist korraldavad. Piilume niisiis kardinate taha ja tutvume ka nendega.

Lõpukursusele jõudes otsustasin endas viimaks selle erkiliku julguse üles otsida, kuid mitte disainerina, vaid korraldajana. Nii leidsin end eelmise aasta septembris ühel täiesti tavalisel teisipäeva õhtul ERKI Moeshow 2024 esimeselt koosolekult. Nagu täna ilmne, siis julgus tekkis ja säilis, kuid seda eelkõige inimeste tõttu sellelt samalt teisipäeva õhtuselt koosolekult, kellega tänaseks samuti ERKI ajalugu kujundanud oleme.

ERKI korralduse taga on iga aasta uus kamp Eesti Kunstiakadeemia tudengeid. Kusjuures korraldusmeeskond ise peab seda ürituse üheks suurimaks väärtuseks. ERKI Moeshow pole kunagi mänginud reeglite järgi ning tudengid, kellel puuduvad veel igasugused kogemused ja harjumused moesõusid luua, lähenevadki sellele harjumuspärasest ehk teisiti.

"Uus tiim, uue kontseptsiooni ja kujundusega, saavutabki selle, et üritus ei ammendaks ennast," sõnab tänavune peakorraldaja Anete Michelle Amberg. Korraldusse on kaasatud siiski ka oma ala eksperte, kes tudengeid suunavad ning toetavad. Eesti Kunstiakadeemia poolt juhib tänavu viimast aastat ERKI Moeshow korraldust Karin Kiigemägi. Tema sõnul õpetab sellise suursündmuse organiseerimine muuhulgas vastutust, loogilist mõtlemist, meeskonnatööd ja kiiret reageerimist. Samas annab see ka võimaluse kasvada mitmekesisemaks ja arendada endas erialaväliseid oskusi.

Mitmekesisuse tagamine

Esmalt märkamatuks jääv tagalava tiim on tegelikkuses aga show selgroog. Seetõttu on mõistetav, et see on meie suurim tiim, kuhu kuulub seitse tudengit. Nemad vastutavad disainerite, nende abiliste, modellide, juuksurite ja meigikunstnike eest. Show päeval kulmineerub töö erinevates süsteemides ja graafikutes, mis panevad kellaajaliselt paika modellide ja disainerite täpsed asukohad ning liikumised. Meeskonnajuht Triinu Lamp peab siinkohal eeltööd eriti oluliseks, kuna see määrab, kui sujuvalt kõik tegevused sündmuse ajal kokku jooksevad.

Töö algas kavandite konkurssi korraldamisega, kuid tiimile ise on kõige rohkem hinge pugenud Solarise Keskuses toimunud modelli-casting. "Päeva tipphetk oli see, kui ühel hetkel nägin, et modellide järjekord ulatus trepist üles ja lausa uksest välja," meenutas tiimiliige Sandra Palk.

ERKI Moeshow 2024 meeskond kavandite konkursil Autor/allikas: Erki Moeshow / Solaris Keskus

Rekordarvule modellidele lisaks tegi selle aasta casting'u meeldejäävaks ka modellide mitmekesisus. "Üks väga tore 40ndates naisterahvas tuli samuti proovima ja saigi ühe kollektsiooni modelliks," rõõmustab tiimiliige Sheril Rank. Tiimijuht Triinu Lamp lisas, et moevaldkonnas võiks nähtavam olla see, mil moel sama riietus istub erinevatel inimestel erinevalt. Kusjuures tiimi töö tulemusel on tänavu enam kui pooled ERKI Moeshow modellid leitud just casting'ult.

ERKI korraldamine on nii tagalava tiimis kui tiimiliikmetes üldiselt arendanud näiteks ajaplaneerimist, teistega arvestamist, kambavaimu ja kiiret probleemide lahendamist. Üheskoos töötati sama tulemuse nimel. Kui midagi oli vaja teha, ei mõeldud kordagi sellele, kas see kuulub minu tööülesannete hulka või mitte. Praegu, kui valmistame Kunstiakadeemia hoonet ürituseks ette, on kõikide ühtset panust hästi tunda. Meeleolu on töökas ja tahet täis. Sama adutakse ühiselt, et kõige suurem arenguhüpe on veel ees, kuna see tuleb alles show päeval.

Tagalava tiimi kuuluvad Triinu Lamp (meeskonnajuht), Anet Valkenklau, Laura Eemann, Marin Mutle, Marlene Schwindt, Sandra Palk ja Sheril Rank.

Argielu ja illusiooni piiridel mänglev keskkond

Lavatiimi vastutada on aga kõik see, mis on vaatajatele nähtav. Korralduse algfaasis hõlmas see endas ülesandeid, mis puudutasid lava ja ruumi kujundamist ning show produktsiooni ehk kogu EKAs toimuva visuaalse organiseerimist. Kõige suurem roll osutus siin kontseptsioonile: argielu ja unenäolisus. Pehmete vormide, optiliste illusioonide ja valgusmängude abil pannakse külastaja mõtlema illusioonide ja reaalse maailma üle. "Soovime luua atmosfääri, kus igapäevaelu muutub ootamatuks ja üllatuslikuks," kommenteeris tiimi liige Karlotte Adusoo.

Ootamatud ümberkorraldused korraldustiimis laiendasid ka tiimisiseseid ülesanded ning muutuste najal tuli lavatiimile appi terve meeskond. Eelnevalt välja toodud tiimi ühtsust on ka siin olnud kogu korraldusperioodi tugevalt tunda. Nii on näiteks olnud lavatiimile suureks toeks disainerite kontaktisik Anet Valkenlau, kes hetkel abistab tiimi näiteks showcase'ide (kollektsiooni tutvustus presentatsiooni võtmes - toim) korraldamises ja muudes jooksvates üleannetes.

Katsumuseks on saanud aga piiratud aja ja ressurssidega töötamine. Kõik ideed ja plaanid peavad mahtuma kindlasse ajaraami ja eelarvesse, mis nõuab tõhusat ajaplaneerimist ja loovat probleemilahendust. Siiski on just need piirangud andnud väärtuslikke kogemusi ja oskusi efektiivse ja paindliku koostöö osas.

Lavatiimi kuuluvad peamiselt Anet Valkenklau, Hedi Lepik, Ilia Roat ja Karlotte Adusoo, kuid tuge on tulnud tervelt tiimilt.

Austusavaldus moeloojate kätetööle

Huvist ERKI Moeshow vastu kasvas Kätriin Reinartil ja Andres Alliksaarel soov korraldamisse ka ise panustada. Graafilise disaini tudengitena anti neile võimalus juhendaja toel visualiseerida tänavune ERKI kontseptsioon.

Visuaalse keele loomisel sai nende jaoks oluliseks, et see toimuks koostöös terve korraldustiimiga. Suurim õppetund protsessi käigus oligi see, kuidas enda töös teiste mõtetega arvestada. Võrreldes aga varasemate kliendiprojektidega, oli ERKI puhul tunda suuremat vabadust eksperimenteerida ja raamidest välja mõelda. Tiim ja juhendaja Maris Nisu aitasidki lahendustele avatumalt läheneda.

Visuaali loomine oli justkui erinevate väikeste kildude ühildamine, mis sündis lugematute katsetuste tulemusel. Esimeseks keskseks ideeks sai moeloojate käelise kunsti esiletõstmine. "Säbruline ja korrapäratu tekst mõjub justkui traageldusena," kommenteeris Kätriin Reinart kirjastiili ja kujunduse valikuid. Kontseptsioonis keskset unenäolisust ja "mullides elamist" anti edasi pilvekeste ja pastelsete toonidega. Praegu seisneb nende töö peamiselt visuaalse keele erinevatesse formaatidesse panemises - kujundada on vaja näiteks sotsiaalmeedia postitusi, trükifaile ja reklaamvideoid.

Kui küsisin neilt nende arengu kohta, muigasid mõlemad kergelt ja ütlesid, et õpitud oskusi on nii palju juurde tulnud, et neid pole võimalik isegi kõiki ette lugeda, ates tehnilistest teadmistest kommunikatsioonioskusteni. Eraldi tõid nad siiski välja, et aasta ERKI Moeshowga tegelemist on õpetanud neid võtma vastutust ja julgustanud küsima küsimusi, kui ülesannetes ja tagasisides jääb midagi segaseks.

Graafiliste disaineritena on tiimi kaasatud Andres Alliksaar ja Kätriin Reinart. Neid juhendab Maris Nisu.

Jooksmine ja kohanemine meediamaastikul

Plaanid ja tabelid sellest, kes, kellele, mida kirjutab – see on meediatiim, kes tagab ERKI Moeshow jõudmise avalikkuseni. Tiimi juhendaja Laura Kursi sõnul sai siinkohal oluliseks, et sotsiaalmeediale lisaks oleksid jätkuvalt ka traditsioonilised meediakanalid esindatud ning kaasatud. Nii jaotusime tiimis, kuhu isegi kuulun, nelja rolli – Berit vastutab pressiteadete, Michelle sotsiaalmeedia, Liisa Lotta ürituse külaliste ja ajakirjanikega suhtluse ning mina artiklite ja loovkirjutiste eest. Jooksvate ülesannete jagamine – nagu näiteks televisiooni või raadioga suhtlemine – on käinud meie tiimis orgaaniliselt.

Töö algas juba jaanuari alguses, mil panime paika enda tegevusplaani. Läbi kajastuste oli esmatähtis ERKI omapära ja vastutust ühiskondlike hoiakute ja moe tuleviku näol edasi anda. Protsessi jooksul oli üllatav see, kui kiirelt meedias kõik käib. "Ühel hetkel helistasin mõttega toimetusse ja paar päeva hiljem olime juba disaineritega teles," kommenteeris Berit Porss "Telehommikus" käiku.

ERKI Moeshow 2024 logo Autor/allikas: Andres Alliksaar ja Kätriin Reinart

Peab tõdema, et ERKI meediaga tegelemine on kõikidest projektidest kõige rohkem õpetanud just oskust mängida plaane ümber ja kiiret kohanemist. Kuigi panime juba jaanuaris paika, milliste kajastusteni soovime jõuda, käis töö justkui käigu pealt. Kui üks mõte ei toiminud, tuli leida kiirelt uus ja nii kuid järjest.

Tiimi juhendaja Laura Kursus kutsus siinkohal ajakirjanikkegi üles ERKI panust nii ühiskonna kui kultuuri edendamisel ja noorte võimestamisel selgemini nägema. "Tudengitel on oma viis probleemide nägemisel ning lahendamisel ja see, et see on ehk teistsugune, kui vanematel põlvkondadel, ei tähenda, et see oleks halvem," sõnas Kurs ja lisas, et juhendaja töö on talle endale õpetanud võtma vastutust noorte inimeste ja nende käekäigu ees.

Kui paar päeva tagasi vaatasime otsa praeguseks läbitud tööle, siis tõdesime, et see ei oleks ilma nii ühtse tiimita saanud juhtuda. "ERKI Moeshow on suur vastutust, seda ei saa tulla tegema vaid ainepunkti kättesaamiseks," ütles meedia- ja peakorraldustiimi kuuluv Liisa Lotta Savolainen.

Kommunikatsiooni ja meediaga tegelevad Anete Michelle Amberg, Berit Porss, Liisa Lotta Savolainen ja Linda-Maria Varris. Neid juhendab Laura Kurs.

Ootamatused peakorralduses

Kõiksugu projektidega kaasneb seiku, mida keegi ei oska ette näha, ja ERKI pole erand. Meie korraldusmeeskonnas toimunud muutused viisid nii Anete Michelle Ambergi kui Liisa Lotta Savolaineni uutesse rollidesse. Ambergist sai ühtäkki peakorraldaja ning Savolainenist tema parem käsi, kes lisaks oma varasematele ülesannetele hakkas tegelema ka sponsorite ja piletimüügiga.

Amberg võttis enda kanda esmalt sotsiaalmeedia haldamise, kuna see oli talle juba tuttav töö. Peakorraldaja rolli astumine oli algul küll hirmutav, kuid tänu heale koostööle ja Savolaineni toele sai ta kiirelt järjele. Tegemist on küll palju, aga kõik tuleb juba loomulikult. Kogemus ise on õpetanud distsipliini ja vastutustunnet. "Kogu aeg tuleb kätt pulsil hoida ja vaadata, kas kõik toimib. Ei saa lihtsalt vahepeal ära kaduda," ütles ta.

Sponsoritega tegelemine oli Liisa Lotta jaoks samuti uus väljakutse. Suur töökoormus tekitab ilmselgelt raskusi, kuid motivatsioon ERKI toimimise näol mängib selle üle. "Mingil hetkel sain aru, et on täiesti loomulik asju mitte teada, lihtsalt tuleb leida endas tahe ning julgus küsida ja uurida," kommenteeris Liisa Lotta Savolainen muutustega toimetulekut enda töös.

Peakorraldusse kuulub ka Triinu Lamp, kelle vastutada on tagalava tiimi toimimine. Viimased viis kuud on ta aga hoopis olnud Eestist eemal Erasmuse õpingutel Austrias, mis on nii tiimile kui ka talle endale olnud omamoodi väljakutse. Infosulgudest ja muudest takistustest on ta aga välja tulnud tiimi toel, mille liikmed on olnud vastutustundlikud ja iseseisvad. "Ilma nendeta poleks see võimalik olnud," avaldas ta tänu enda tiimile.

Ja nii sünnibki ERKI!