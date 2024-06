ERKI Moeshow peakorraldajaks valiti Anete Michelle Amberg

Uuele peakorraldajale andis selle suure kohustuse üle sündmust seitse aastat vedanud Karin Kiigemägi, kes on samuti disaini ja innovatsiooni õppekava vilistlane.

"Sügisel valikaineid valides teadsin kohe, et ERKI Moeshow aine annab mulle suurepärase võimaluse tulevast elukutset praktiseerida. Sellel aastal olin vastutav nii meediatiimi kui ka sotsiaalmeedia turunduse eest, tegelesin sponsoritega ning olin ka lavatiimi meeskonnajuht," selgitas Amberg.

Ta rõhutas ka, et kuna tema valitud eriala keskendubki kiirelt muutuva moevaldkonna väljakutsetele, siis on eriti tähtis on mitte ainuüksi mõelda kastist välja, vaid kogunisti lõhkuda piire. "Või siis luua hoopis uus standard või tuua maastikule midagi värsket ning ainulaadset," sõnas ta.

ERKI Moeshow toimus sel aastal 35. korda, üritust käis tänavu vaatamas pea 1000 inimest.