Läti president Edgars Rinkēvičs: rõõm laulust on omane nii lätlastele kui eestlastele

Tartu laulupidu olid väisamas nii Eesti kui Läti presidendid. Läti president Edgars Rinkēvičs ütles, et kui eestlaste laulupidu meenutab tõesti pidu, siis Läti laulupidu on pigem akadeemiline kontsert.

"Rõõmustada tuleb ka keerulistel aegadel ja tore, et laulupidu on siin Tartus ja me saame osa võtta sellest peost. See on kõige tähtsam," sõnas president Karis, kes Tartu Ülikooli rektorina käis Tallinnas laulupeol kaare ka ise all laulmas. "Tõsi, harjutada sai vähe, aga kui noot on ees, siis said laulud kõik lauldud."

Tartu vaim on laulupeol Sirje Karise sõnul peol täiesti kohal. "Me vaatame neid inimesi ja lauljaid, tantsijaid, pillimehi ja kõiki neid juhendajaid – see ongi see Tartu vaim."

Leelo Tungal on Tartu laulupeo jaoks kirjutatud vahetekstis öelnud, et õnn on vahel oma töödega ka maadelda. "Eks me kõik maadleme töödega, aga õnn on ju kõiges. Õnne tuleb lihtsalt leida, vaadata natuke ringi ja ma arvan, et õnne on rohkem kui seda muret," rääkis Eesti president.

Tartu laulupeol oli külas ka Läti president Edgars Rinkēvičs. "Mul on väga hea meel, et me oleme siin esindatud kahe Läti kooriga: üks Eesti lätlaste koor ja teine Lätist," sõnas Rinkēvičs.

Rinkēvičsi sõnul on Eesti ja Läti laulupidude vahel üks suur erinevus. "Teil on rohkem nagu pidu, meil on väga akadeemiline kontsert, aga suur rõõm laulmisest on omane nii lätlastele kui ka eestlastele," sõnas ta.