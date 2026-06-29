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Väikesaarte laulupidu jõuab teist korda Vilsandile

Muusika
Väikesaarte laulupidu Abrukal.
Väikesaarte laulupidu Abrukal. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Muusika

4.–5. juulil toimub 14. väikesaarte laulupidu, mille võõrustaja on tänavu Vilsandi saar. Vilsandi jaoks on tegemist ajaloolise sündmusega, sest väikesaarte laulupidu jõuab saarele teist korda – esimest korda toimus pidu Vilsandil 2011. aastal.

Väikesaarte laulupidude eesmärk on tutvustada Eesti väikesaarte kultuuri, traditsioone ja igale saarele omast loodust.

Vilsandi peo rongkäik algab 4. juulil kell 17 ning sellele järgnev kontsert toimub Kopli talu õuel. Laulurõõmu pakuvad Tartu Rahvaülikooli segakoor, kammerkoor JA 22, Pagana segakoor, Eesti Rahvusringhäälingu segakoor ja Hänike segakoor. Tantsulusti toovad Tarbatu rahvatantsijad ning kõiki esinejaid ühendab Saku puhkpilliorkester. Erilise külalisena astub lavale ka Jaan Tätte koos saare kogukonnaga.

Pärast kontserti jätkub õhtu simmaniga Riffi baari ees, kus tantsuks mängib Lavassaare trio.

5. juulil kell 10 annab Saku puhkpilliorkester traditsioonilise kontserdi "Kõik puhuvad". Saarele jääb mälestuseks spetsiaalselt selleks peoks sepistatud nael rahvamaja seinas.

Huvilised pääsevad Vilsandile paadiga Saaremaalt Papissaare sadamast ning maabuvad Vikati sadamas.

Väikesaarte laulupidude idee sündis Väinamere ja Pagana segakoori eestvedamisel. Esimene väikesaarte laulupidu toimus 2010. aastal Ruhnus ning sellest ajast alates on laulupidu jõudnud juba 13 Eesti väikesaarele.

Toimetaja: Karmen Rebane

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