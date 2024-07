Järva valla kirikute päevad pakkusid näitusi, muusikat ja vaimseid rännakuid

Tekstiilikunstnik Anu Raud riputas Järva-Jaani kiriku seintele valiku vaipu, mille õige koht ongi kirikus. Anu Raud rääkis kirikute päevade külastajatele, et praegu piirdub ta vaibakunstis ainult visandite loomisega, sest peamine energia kulub raamatute kirjutamisele. Järgmisena ilmuvad mälestused Stalini-aegsest lapsepõlvest.

"See oli üks keeruline ja raske aeg ja ka veider aeg ja naeruväärne aeg. Ja siis ma püüdsin kuidagi sõnaga pihta saada sellele asjale," selgitas ta.

Kirjanik ja maalikunstnik Kerttu Soans korraldas Järva-Jaani kirikus õlimaalimise meistrikursuse. Ta julgustas kõiki kätt proovima, sest igas inimeses on kunstnik juba sündides. Maalida tuli pühakoda.

"Pühakoda võib olla ka inimese sees. See on koht, mis läheb tööle siis, kui sa oled loomingus. Kui vaim tuleb sinusse, vajab sinu keha selleks, et väljendada ennast," rääkis Soans.

Kursuslaste seas oli neidki, kes maalisid õlivärvidega üldse esimest korda.

"Ma vaatasin enne tutvustavast videost, milliseid töövahendeid kasutada. Peab ennast vabalt tundma, punktid ära määrama. Kõik ei jäänud meelde, ma pean küsima üle," rääkis külastaja Aime Läänesaar.

Neljandad Järva valla kirikute päevad paisusid festivalimõõtu ettevõtmiseks. Kuid kava kokku seades arvestati, et pakutav oleks seotud kristliku kultuuripärandiga.

"Tahame seda lihtsalt laiemalt tutvustada siin kohalikele inimestele. Aga kirikute päevad on läinud juba nii suureks, et inimesed tulevad üle Eesti," sõnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder.

"Siin on ajalugu, siin on juuri, siin on muusikat, siin on nii palju mõtlema panevaid asju. Ta ongi iseendale, täiesti iseendaga olemise üritus," ütles külastaja Kai Kimmel.