Pildid: Pärnus esitleti Jüri Reinvere autoriplaati "Ship of Fools"

13. juulil esitleti Pärnus Jüri Reinvere autoriplaati "Ship of Fools" (Alpha Classics, 2024), millele Eesti Festivaliorkester ja dirigent Paavo Järvi on salvestanud kolm Pärnu muusikafestivalil maailmaesiettekandele tulnud teost.

Paavo Järvi sõnul on festivali muusika väljaandmine rahvusvahelise plaadifirma alt kõige tähtsam asi, mida saab teha, et tutvustada eesti heliloojaid maailmale ja neile, kes ei saa siia tulla.

Plaadi nimiloo "Narride laeva" inspiratsiooniks on lause Sebastian Branti romaanist "Narride laev": "Mundus vult decipi, ergo decipiatur" ehk "Maailm tahab petta saada, seega petkem teda". "Kui vaadata tõejärgse ühiskonna informatsiooni rolli meie ajal, pandeemia ja sõja aastatel, kuid ka kõikvõimalikus poliitilises aktivismis, siis näed, et see lause kehtib pärast 500 aastatki," selgitas Jüri Reinvere.

Reinvere koostöö Eesti Festivaliorkestri ja Pärnu Muusikafestivaliga algas 2016. aastal Kontserdiga kahele flöödile, keelpillidele ja löökpillidele (solistid Maarika Järvi ja Monika Mattiesen), millele järgnesid "... ja väsimus õnnest nad tantsima viis" (2018) ja "Narride laev" (2023). Kõik kolm teost on ka värskelt esitletud plaadile salvestatud.

"Narride laev" on Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri viies salvestis Alpha Classicsile.