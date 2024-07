Tõstamaa suveteater tõi lavale loo sealsest kuulsaimast mõisnikust

Lavastus "Ottabeth" räägib Tõstamaa mõisa viimasest mõisahärrast Alexandrist ja tema salapärasest kirjasõbrast.

"See sai kunagi alguse sellest, et me leidsime ühe detaili kunagise Tõstamaa mõisniku Alexander Stael von Holsteini kohta, et tal olevat olnud noorepõlves kirjavahetus kellegagi, kes kirjutas kirja alla Ottabeth. Nad kirjutasid omavahel kreeka tähtedega ja saksa keeles. See üks säilinud salakiri on nii palju põnevust tekitanud," rääkis näidendi autor ja lavastaja Gerda Kordemets.

Tükk viib vaataja korraga nii aastasse 1924 kui ka aastasse 2024, nii Hiina Keelatud Linna kui ka Tõstamaa mõisa. Kuigi näidendis on kasutatud ajaloolisi fakte, on lugu ise siiski väljamõeldis. Nii hakkab juhtuma üleloomulikke asju, kui mõisniku laulatuse eelõhtul saabub külla Hiina viimane keiser.

"See on selline muinasjutt või maagiline realism. Siin on kindlasti väga naljakaid kohti ja siin on ka väga kurba. See nagu algab hoopis ühes žanris ja siis vahepeal käib /.../ komöödia žanrist läbi, käib sellisest filmilikust žanrist läbi," kirjeldsa Kordemets.

"Väga palju on tegemist ikkagi armastusega, kauge armastusega, kes kuidagi ära kadus, kellega tuleb asjad selgeks rääkida, ja siis siis saab edasi minna uue armastuse juurde," selgitas näitleja Lauri Kink.

"Ma arvan, et igaüks saab hästi ilusa mingisuguse võib-olla sisekaemuse või äratundmise. Ma arvan, et meil igaühel on olnud selline mingi lõpetamata ilus armastus," ütles näitleja Natali Väli.

Etendust Tõstamaa mõisas mängitakse sel suvel 10 korral.