Narva Veneetsia Saatkond viib kunstnikud ja kohalikud elanikud kokku

Narva Veneetsia Saatkond on Kulgul paiknevate suvilate ja paadigaraažide vahele osavalt ära peidetud. Saatkond võõrustab erinevate riikide kunstnikke, kes Narva veehoidla ääres elades inspiratsiooni otsivad ja suvituspiirkonna elanikega koostööd püüavad teha.

Paadigaraažide vahel saavadki kokku kunst ja tegelikkus. Kunstniku punutud võrguga kala ei saa, sellega püütakse inimeste mõtteid ja hetkeemotsioone, mida saab kirja panna ja võrgule kinnitada.

"Ma ootaksin inimestelt loomingulist lähenemist. Minu arvates võivad need olla sõnumid, mistahes mälestused, mis on selle ruumiga seotud, või algatused, mida võiks siia paigutada. Täielik valikuvabadus," rääkis ungari-serbia kunstnik Jila Svicevic.

Kunstnike sagimine meelitas kohale esimesi uudistajaid. Lapsed uurisid, mis toimub, keegi juba kostitas kunstnikke õunakoogiga.

"Tunnen neid juba mitu aastat. Parem olgu siin kunstnikud kui vandaalitsejad. Suhtume kunstnikesse väga positiivselt," ütles Kulgu suvitaja Tatjana.

"Ongi nii, et üks meie põhimõtetest on, esiteks, natukene seda ala paremaks muuta ja teiseks, alustada seda dialoogi Kulgu inimeste ja teiste inimeste vahel, et tuua natukene inimesi siia ja näidata neile, et selline ilus koht on siin olemas," selgitas Narva Veneetsia Saatkonna projektijuht Darja Morozova.

Narva Veneetsia lahutamatuks osaks on kanuusõit paadikanalitel. Paadigaraaže on Narva veehoidla ääres sadu. Seal käiakse aega veetmas, kala püüdmas ja paadiga sõitmas. Sel nädalavahetusel korraldab kanuutuure ka Narva Veneetsia Saatkond.