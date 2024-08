Liis Koger avab isikunäituse Pirkko-Liisa Topelius galeriis Helsingis

Liis Koger on saanud oma isikunäituse jaoks inspiratsiooni idamaisest filosoofiast ning maalidel on kujutatud maa, tule, vee ja õhu elemente.

Liis Koger on sündinud 1989. aastal Pärnus, lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ning Tartu Ülikooli maalikunsti eriala ning tegutsenud seejärel vabakutselise kunstnikuna rahvusvaheliselt. Tema isikunäitused on toimunud Eestis, Berliinis, New Yorgis ja Itaalias. Koger on osalenud ka rohketel ühisnäitustel ning maalinud live-kunstnikuna erinevatel festivalidel. Soomes näeb tema isikunäitust esmakordselt.

Maalinäituse avamine Eesti taasiseseisvumispäeval on avalik ja toimub galeriis Pirkko-Liisa Topelius galeriis kell 17-19.

Näitus on avatud 8. septembrini.