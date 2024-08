Linnahalli katusel toimusid puhastustalgud

Arhitektuurimuuseumi eestvedamisel toimuvad täna ja homme Tallinnas Linnahalli katuse puhastamise talgud. Eesmärk on sammhaaval muuta uinuva kolossi ümbrus mõnusaks puhkepaigaks. Hoone enese tulevik on aga endiselt udune.

Neljapäevast pühapäevani peetakse linnahalli katusel ja ümbruses linnaruumi festivali, kus muuhulgas oodatakse ka linnarahvast arutama, mida mahajäetud hoonega peale võiks hakata. Kahepäevaste talgute käigus üritatakse esialgu väike nurgake hiiglaslikust katusest õdusamaks muuta.

Üks vabatahtlikest, Theodor, on hoone austaja ning leidis, et Linnahall on väärt kordategemist. "Siia tulevad kibuvitsad, ma arvan, et need lisavad siia head tunnetust," ütles ta.

Vabatahtlik Roosi tundis lihtsalt rõõmu käte mustaks tegemisest. "Meile saadeti meil ja kutsuti. Kuna ma õpin kunstiteadust, siis saab harva käsi külge panna. Tore on midagi ise ära teha.

Talguprojekti koordinaatori Siiri-Liis Huttuneni sõnul on talgute eesmärk anda aimu, milline võiks välja näha korda tehtud Linnahalli tulevik. "Ja näidata ka seda, et korrastustöid saab teha jupp jupi haaval ning kaasates vabatahtlikke, linnarahvast ennast, kelle avalik ruum see ju tegelikult on," selgitas Huttunen.

"Meil talguliste seas on täna juttu olnud, et see on üks väheseid kohti, kus on tõsiselt mõnus ja hea vabalt ja tasuta aega veeta," lisas Huttunen.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus leiab samuti, et Linnahall ja selle ümbrus peaks olema kutsuv võimalikult paljudele inimestele. Mismoodi täpselt, seda abilinnapea veel öelda ei oska.

"Hetkel veel selget pilti ei ole, sest ruutmeetreid on väga palju ning siin tuleb välja mõelda plaan, kuidas olukorras, kus avalikku raha on ilmselgelt vähe, paigutada sinna linna enda olulised funktsioonid ning mis need olla võiks. Või kust võiks väljapoolt olla kellelgi huvi sellega tegeleda," rääkis Lippus.

Hetkel abilinnapea sõnul hoone omaniku vahetamisele mõeldud ei ole. "Tegemist on linna ääres ja väga strateegilises asukohas paikneva objektiga," lisas ta.

Talgulisi oodatakse Linnahalli katusele ka homme.