Pildid: Edith Karlson esitles Dominiiklaste kloostri hoovis kunstnikuraamatut

Raamatuesitlusel kandsid Edith Karlson ja Nikolai Saaremets ette raamatusse kaastööna valminud tekste.

Raamatus on ohtralt fotosid ja tekste tänavusel Veneetsia biennaalil Eestit esindava Karlsoni väljapanekust "Hora lupi" ehk "Hunditund". Lisaks näituse loole on raamatus kirjas Eesti paviljoni asukoha ajalugu ja sõna saavad 16 erinevat kaasautorit.

"Mina ei oska oma mõtteid kirjalikult väljendada absoluutselt. Ma arvan, et see on hea kombo – minu teosed ja erinevad kirjutajad. Kui nüüd aeg läheb mööda, siis mulle endale see meenutab üht väga intensiivset perioodi, tal on oma koht olemas. Absoluutselt," kinnitas Karlson "Aktuaalsele kaamerale".