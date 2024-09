Pildid: Ullo Toomi stipendiumi pälvis Agne Kurrikoff-Herman

Ullo Toomi stipendiumi halduskogu otsustas tunnustada Agne Kurrikoff-Hermanit tema kirgliku pühendumuse eest rahvatantsu edendamisel ning samuti tema aastatepikkuse silmapaistva töö eest tantsuõpetaja, tantsude looja ja lavastajana. Oma usu eesti rahvaloomingu väärtustesse kandis ta 2023. aasta noorte tantsupeo "Sillad" ideesse ja lavastusse.

"Meie president härra Alar Karis ütles ühes oma kõnes, et kui iga lapsevanem võtaks oma lapse käekõrvale ja juurde ükskõik kui väikese killukese oma kultuurist, siis oleks ta andnud juba väga suure panuse meie riigikaitsesse," sõnas stipendiumi laureaat.

"Mulle see nii meeletult meeldib. Mõtlen tagasi noortepeole, mida räsis veel ka see hull haigus, ja tunnen, et suutsime noorte ja nende juhendajatega, kes ei jätnud oma kirega tööd laste ja noortega, panna väljaku peal ülisuure panuse Eesti riigi kaitsesse," sõnas Kurrikoff-Herman.