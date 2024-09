Patarei vanglasse rajatava muuseumi loovjuht on Martti Helde

Endisesse Patarei vanglasse rajatav kommunismiohvrite mälestusmuuseum saab kolmapäeval nurgakivi ning sündmusel osalejad toovad alla sarikapärja. Muuseum on plaanis külastajatele avada 2026. aastal juuniküüditamise 85. aastapäeval.

Mälestusmuuseumi arhitektuurilise lahenduse autorid on KOKO Arhitektid ja MOTOR ning püsiekspositsiooni loovjuht Martti Helde, kelle sõnul luuakse muuseum "pühamuna, mis mäletab ja austab läbi visuaalsete vahendite."

"Muuseum tuleb ainulaadne oma kontseptuaalse lähenemise poolest, sest on valinud loo jutustamiseks meelelised meediumid, et seni rääkimata lood jõuaksid külastajateni vahetumalt ja ehedamalt – heli-, valgus- ja ruumikogemusena," selgitab Helde.

Loovjuhi sõnul on nendest mõtetest kantud ka muuseumi kontseptsioon.

"Patarei kitsastest akendest vangikongi jõudev vähene päevavalgus muutus meie jaoks mälestusmuuseumi kujundiks. Patarei merekindluses toime pandud kuriteod ning inimeste saatused olid pikalt varjul ning loodav muuseum astub sammu selles suunas, et need lood ja inimesed valguse kätte tuua."

Kommunismiohvrite mälestusmuuseumi kavand Autor/allikas: KOKO Arhitektid

Esimese etapina valmib rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum, mille näitusepind on veidi alla 4000 ruutmeetrit ja üldpind koos tööruumidega 5000 ruutmeetrit.

Kommunismiohvrite mälestusmuuseumi loob Eesti Mälu Instituut koos justiitsministeeriumiga, muuseum on plaanis avata 14. juunil 2026.