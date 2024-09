Jõulujazzi peaesineja on Ameerika laulja Lady Blackbird

Jõulujazz toimub järgemööda juba 29. korda. "See festival sündis juhuse tahtel – legendaarsele bassivirtuoosile Nils Henning Ørsted Pedersenile ei sobinud kevadise Jazzkaare kuupäevad ja artist pakkus kontserti detsembriks," meenutas festivali kunstiline juht Anne Erm. "Tänavust festivali seob esimese Jõulujazziga fakt, et peaesinejate seas on armastatud kontrabassilegend – sel korral Dave Holland, keda kuuleme Crosscurrents Trios koos legendaarsete kaasmuusikutega."

Crosscurrents Trio, kuhu kuuluvad lisaks Hollandile ka India tablalegend Zakir Hussain ja saksofonist Chris Potter, avab tänavuse Jõulujazzi 25. novembril Estonia kontserdisaalis. Trio tippmuusikud on kokku pälvinud 33 Grammy nominatsiooni ja võitnud kaheksa Grammy auhinda. Chris Potterit sai eesti publik kuulata 2016. aasta Jazzkaarel, Dave Holland ja Zakir Hussain esinevad Eestis aga esmakordselt.

Lady Blackbirdi 2021. aastal ilmunud debüütalbumile "Black Acid Soul" järgnes väljamüüdud tuur ning esinemised Gregory Porteri kontsertidel ja kuninganna Elisabeth II troonijuubelil. 7. detsembril esitleb Lady Blackbird Noblessneri sadamalinnaku Nobeli saalis muusikat debüütalbumilt ja äsjailmunud teiselt kauamängivalt "Slang Spirituals".

Jõulujazz toimub 25. novembrist 15. detsembrini Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Pärnus. Kogu festivali programm kuulutatakse välja oktoobri alguses.