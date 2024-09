Bru-C esineb oktoobris Tartu Kammivabrikus

Bru-C on Briti MC ja räppar, kes on kiirelt tõusnud kohalikust underground-skeenest bassimuusika tipptegijate hulka ning teeb koostööd paljude tunnustatud produtsentide, muusikute ja DJ-dega nagu näiteks Wilkinson, Luude, Example, Bad Boy Chiller Crew, Jamie Duggan ja paljud teised.

2019. aastal andis Bru-C välja oma debüütalbumi "Original Sounds", mis tõi esile tema mitmekülgsuse ja oskuse meisterlikult erinevaid žanreid omavahel kombineerida. Albumi üks tuntumaid lugusid on "You And I", mis on pälvinud suure tähelepanu kogu maailmas. Samuti kuuluvad tema kuulsamate hittide hulka lood nagu "Streetside" ja "Down For You". Lisaks on tal ette näidata väljamüüdud show'd nii Austraalias, Uus-Meremaal kui Euroopas.

Tartus astuvad lavalaudadele ning puldi taha ka kohalik legend Cartoon, Grindi omad poisid MHL ja Xane ning toetava õla paneb alla Majestim.