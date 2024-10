Muusikapäeva galal jagatakse välja tänavused muusikapreemiad

Muusikapäeva suursündmusel tunnustavad Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tänavusi muusikamaastiku parimaid. Gala nimega "Loomade karneval" lavastas Jüri Nael.

"Meie muusikaline juht Henry David Varema pakkus välja selle selgroo ja sealt me hakkasime koos minema. Gala sai alguse ideest, et me võiksime vaadata, kuidas loodus on inspireerinud heliloojaid ja muusikuid, ja eks ma olen koreograafina üritanud tuua siia sisse natuke liikumist," kirjeldas Nael.

Dirigent Aarne Saluveer astub pidulikul kontserdil üles ETV Tütarlastekooriga, mida ta on juhatanud juba 34 aastat. Muusikaga on Saluveer enda sõnul seotud olnud aga palju kauem. "Ma arvan, et ma olen olnud muusikamaailmas sellest hetkest, kui ma sündisin. Praegu on moodne sellest rääkida, et lapsed kuulevad ja tajuvad muusikat ka enne nende sündi. Nii et ma arvan, et ma olen ikka ema kõhus ka muusika sees viibinud," sõnas dirigent.

"Paljusid muusikuid hoiab ikkagi mingisugune sõltuvus, mida heli võib tekitada ja mis selle tajumisel või kuulamisel sinus tekib või see, mida sa tahad tekitada teistel. Küllap ta midagi sellist on," arvas Saluveer.

Muusikapreemiate galakontserdil jagatakse kuusteist auhinda ning toimub ohtralt muusikalisi ülesastumisi.

Ülekanne Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast algab ETV-s kell 22.00.