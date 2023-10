Muusikapreemia pälvinud Killandi: see on konkurentsitult mu armsaim preemia

Klassikaraadio saates "Delta" tõdes Killandi, et saadud preemia on konkurentsitult tema senise elu armsaim. "See on seotud muusikaga, mida ma olen lapsepõlvest peale õppinud, ja televisiooniga, mida ma olen kogu oma elu töö mõttes armastanud."

Rõõmustav uudis jõudis Killandini tegelikult paar päeva varem. "Eilne "Suur muusikamäng" oli "Orkestrimängude" formaadis ja ma olin selle saate produtsendina tööl. Ma oleksin minestusest pikali kukkunud, kui keegi oleks ülekandejaama bussi astunud ja öelnud, et nüüd on sinu kord lavale minna," tõdes ta. "Ma mäletan seda hetke, kui Ivari Ilja helistas. Tõepoolest, nii suuri tundeid tundsin ma viimati siis, kui mu lapsed sündisid."

Oma töös soovib Killandi muusikat inimestele lähemale tuua. "Me soovime sellele valdkonnale kontserdisaalidesse kuulajaid juurde tuua, see ongi ju see, mida me kõige paremini oskame ning oma kaamerate ja mikrofonidega teha saame. Teine väga oluline asi on see, et on väga palju inimesi, kes ei saa erinevatel põhjustel kontserdile tulla – nende jaoks oleme nii-öelda kõrvad ja silmad. Me aitame vahendada seda ilu, mida muusikamaailma oma erinevate kõlavärvidega tekitab," rääkis ta.

Killandi jaoks teeb muusika eriliseks see, et see võimaldab ka suuremate teadmisteta erinevaid tundeid tunda. "Kui sulle muusika ei meeldi, võid vabalt mõelda, et oh heldust, miks sellised klastrid. Ka väga meloodilise muusika puhul võib tunduda, et see on minu jaoks ikka liiga lihtne viis. Aga see tekitab tundeid, mida saab tunda eelteadmisteta – see minu meelest kõige toredam," selgitas ta.