Kylie Minogue esineb juunis Tallinnas

Tallinnasse jõuab Minogue maailmaturnee "Tension" raames, kus tulevad esitamisele lood tema peatselt ilmuva albumi "Tension II" pealt kui ka karjääri suurimad hitid.

Album "Tension II" ilmub 18. oktoobril. Albumiturnee hakkab 29. märtsil Torontos.

Kylie Minogue on kõige rohkem albumeid müünud Austraalia artist. Melbourne'is 1968. aastal sündinud Minogue kogus tuntust 1980. aastate lõpus Austraalia seebiooperites. Samal ajal alustas ta ka popmuusikukarjääri. Tema debüütalbum "Kylie" ilmus 1988. aastal.

Kõige edukam plaat "Fever" ilmus 2001. aastal plaadifirma Parlophone alt. "Feveri" pealt on pärit ka tema suurim hitt "Can't Get You Out Of My Head". Tänaseks on Minogue andnud välja 16 albumit.