Fotokunstnik Diana Tamane osaleb Brüsselis näitusel "Love is Louder"

Näitus "Love is Louder" koosneb üle 120 kunstiteosest, mis kõik räägivad armastusest. Nii paaridevahelisest romantikast, perekondlikust hellusest kui ka armastuse tähtsusest ühiskonnas tervikuna.

"Kui meid ümbritseb järjest enam vägivald ja sõjad, siis minu arust on tähtis keskenduda asjadele, mis meid kokku toovad ning vaadata lähemalt nii olulist tunnet nagu on armastus. See on midagi, mis on universaalne, aga samas ka eriline," usub näituse kuraator Zoe Gray.

Tartu fotokunstnik Diana Tamane näitab pilte oma perekonnaalbumist. Piltidel näeb toetavaid käsi õlgadel, põsemusi või muid väikseid armastuse avaldusi.

"Ma otsisin [üles] need puudutuse hetked enda ja oma pereliikmete vahel. Võib-olla on mõned sünnipäevad või lõpetamised, aga lõpuks on küsimus, et mida me mäletame," märkis Tamane.

Näitusele seab kohe alguses tausta suur kirsiaeda kujutav seinamaal. See räägib loo sellest, kuidas kunagi aadlisoost valitsejad kasutasid lossirõdude või looduse privaatsust, et oma armastatutega aega veeta, ka siis kui avalikult seda armastust tunnistada ei saanud.

"See jutustab ruumist, mis oli olemas minevikus ja on ka tulevikus, kus kindlat tüüpi armastus saab tekkida. Eesmärk ei ole selle kindla armastuse vormi nimel võidelda, eesmärk on, et armastus ise saaks olla vaba," lausus kunstnik Kasper Bosmans.

Näitusel võib näha ka skulptuure, videokunsti, tekstiteoseid. "Me tahtsime olla väga lahked ja pakkuda palju lähenemisviise, et inimesed leiaksid teosed, mis neid kõnetavad ja meenutavad neile enda armastuslugusid. Ja veel pakkuda neile ka midagi, mida nad võib-olla ei tunne," sõnas kuraator.