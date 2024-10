Leana.Island ja Kulno Malva avaldasid ühise albumi "Öölood"

Album kannab nime "Öölood", sest lugusid valima hakates mõistsid muusikud, et ühel või teisel moel on pea kõik lood saanud inspiratsiooni hämarikuajast ja ööst ning vaikusest ja rahust, mis öö endaga kaasa toob. Just selles ajas on sõnulseletamatu miski, mida muusikud soovivad oma helikeelega edasi anda.

"Meie laulud räägivad sisekaemustest, unistustest ja lootusest ning usust, et ükskõik, mis eluteel ka juhtub, on millekski vajalik," ütleb Leana. Eelmainitut katab artistide sõnul põhjamaise puutumatu looduse mantel, mis muusikute elukogemuses läbi kajab. Duo loodab, et "Öölood" annab võimaluse argimured hetkeks kõrvale heita, kaasa unistada ja lasta mõtted vabalt liuglema.

Leana ja Kulno ühine muusikaline kooslus sai alguse mõned aastad tagasi, kui Kulno andis välja oma kolmanda sooloalbumi ning otsis ühe loo jaoks sametiselt pehmet naishäält ning leidis sellel otsingul Leana. Üsna pea sai selgeks, et ühiseid lugusid võiks olla rohkem ning nüüd on ilmunud koostöös täispikk helialbum. Mõlemad muusikud on saanud inspiratsiooni pärimuslikest lugudest ja jutustustest, kuid seejuures on autorilooming alati olulisel kohal olnud.