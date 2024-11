Laulja Leana Vapper: kõige paremad mõtted tulevad ikka öösel

Kulno Malva ütles, et talle väga meeldib Leana Vapperi meloodiad. "Ma olen meloodiainimene, kui on laulul ilus meloodia, siis ma ei pea üldse sõnu kuulama, võib-olla ma mõne laulu puhul siiamaani ei tea, mida Leana seal laulab," selgitas ta ja lisas, et kui meloodiad on ilusad, siis tal on ka akordionistina lihtsam hakata seda seadma.

Leana Vapper ütles, et kuigi meloodia ja sõnad tulevad temalt, siis Kulno Malva ehitab keha sinna ümber. "Meloodial ja sõnadel on üsna hõre olla," tõdes ta ja lisas, et albumi nimest "Öölood" lähtuvalt julgeb ta ka ennast ööloomaks nimetada. "Kõige paremad mõtted tulevad ikka öösel."

"Me Kulnoga mõlemad elame hästi rahulikus kohas, mina elan Saaremaal ja Kulno elab Viljandi paksude metsade vahel, ma ütleks, et see on inimkogus, mis on looduse mantliga kaetud," selgitas Vapper.