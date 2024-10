Suri poistebändi One Direction liige Liam Payne

Buenos Airese politsei teatel reageerisid politseinikud hädaabikõnedele, kus teatati agressiivsest mehest, kes võis olla uimastite ja alkoholi mõju all. Pärast seda, kui hotelli sisehoovis oli kuulda valju heli, avastati, et mees oli üle rõdu ääre kukkunud. Kohale saabunud kiirabitöötajad kinnitasid Briti laulja surma. Algatatud on juurdlus.



Payne saavutas ülemaailmse kuulsuse armastatud poistebändiga One Direction, kuhu kuulusid ka Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan ja Zayn Malik. Bänd asutati 2010. aastal, pärast osalemist talendisaates "X- Factor."

Entertainment Weekly valis 2024. aastal One Directioni kõigi aegade kolmandaks parimaks poistebändiks.