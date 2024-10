Indrek Hargla koondas kolm Juhan Liiviga seotud mõrvalugu kaante vahele

Juhan Liiv on 1894. aastal vabanenud Tartu närvikliinikust ja sõidab lodjal Alatskivile tervist kosutama. Tema hing on muserdatud, ta teab, et ta jääb vaimuhaigeks, Eestis toimub ränk venestamine, ärkamisaja lootused on hääbumas. Alatskivil on aga talumees Madjus leidnud rahapaja ja sellest alguse saanud sündmused viivad mõrvani. Liivi haiglaselt kahtlustav meel ja võime märgata pealtnäha tähtsusetuid detaile aitavad tal leida õige mõrtsuka.

Lühiromaanis "Für Elise" jahib Liiv mõrtsukat koos imekauni Alatskivi mõisapreili Eufrosinega ja peab samal ajal baltisaksa aadlimeestele tõestama, et ka eestlaste seast võib võrsuda suur poeet. Kolmandas jutus satub Liiv veel Simovardi veskile, kus tal tuleb lahendada peaaegu võimatuna näiv suletud ruumi mõistatus.

Indrek Hargla kirjutas ka stsenaariumi Jaak Kilmi mängufilmile "Vari", mille peaosas tegutseb samuti Juhan Liiv.

"Mõisa köis" on järjekorras viies "Kriminaalse raamatukogu" sarjas ilmunud teos, varem on lugejate ette jõudnud Indrek Hargla "Apteeker Melchiori apokrüüfid", "Heade mõrvade linn" ja "Trimmerdaja surm" ning Joel Jansi "Rõngu roimad".