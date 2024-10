Inga avaldas debüütalbumi "Nocturnal Orange"

Inga sõnul on "Nocturnal Orange" kogumik elavatest ja öistest dialoogidest kümne etüüdi näol. "Mõttevahetustest ja valjuhäälsest unistamisest, mis toimus kõik iseenda seltskonnas mõnel melanhoolsel öötunnil, muusika seltsis. Öine hämarus kingib anonüümsust ja julgust iseendale oma mõtete ees," rääkis Inga.

"Oranž linnakuma vürtsitab oma minoorse dünaamikaga. Öösel lähevad kõik mõttepärlid, läbielatu ja tunnetus dramaatilisemaks. Ma armastan õhtuid, kus saan ekselda üksinda enda mõteteis. See on minu suurim inspiratsiooniallikas. Öösel on justkui kõik lubatud. Öösel ärkab teine mina," selgitas laulja lahti debüütalbumi nime ning lisas, et värskel kogumikul kuuleb tema senise loominguga võrreldes tumedamaid kõlasid.

"Minu paremaks käeks selle albumi kirjutamisel on olnud võrratu produtsent Markus Palo, kes mõistis mind musikaalselt koheselt ning on andnud minu ideedele elu ja värvi. See on kirjeldamatu tunne. Arvan, et tänu sellele koostööle olen kasvanud ka muusikakirjutajana," rääkis Inga.

"Albumil teeb kaasa ka Manna, kes lisaks meie ühisele loole "Get Away" on autoriks albumi paaril teisel lool. Lisaks teevad kaasa produtsendid Raul Ojamaa, Vaiper Leedust ja Jeremi Siejka Poolast. Keelpillide arranžeeringud on seadnud Kristina Bianca Rantala ning kitarripartiidega on aidanud Fredi," lisas ta.

Uut albumit esitleb Inga 27. novembril Tallinnas ööklubis Hall.