Galerii: rahvusooperis tähistati ooperipäeva Georg Otsast tehtud maali avamisega

Maal pärineb Estonia Seltsi maalikogust ning selle avamisel said sõna seltsi juhataja Mart Mikk ning lavastaja Arne Mikk, kohal viibis ka 93-aastane kunstnik Rein Raamat.

Lavastaja Arne Miku sõnul on oluline tähele panna, et Georg Ots ei ole maalitud mitte südametu ja salakavala Jagona, vaid iseendana, Georg Otsana, kes kannab Jago kostüümi. Lisaks on tegemist ka omamoodi sillana mineviku ja oleviku vahel, kuna Ots esitas rolli eesti keeles – toona oli tavaks kõik ooperid eesti keelde tõlkida, tänapäeval esitatakse neid originaalkeeles. See andis lisaks muusika nautimisele võimaluse ka teksti sisusse süüvida.

Lisaks oli ajaloolisest kogust vaatamiseks välja toodud Georg Otsa Jago kostüüm.