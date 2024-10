Galerii: algasid "Vanamehe Muušikali" lavaproovid

"Vanamehe Muušikali" keskmes on Vanamees (Sepo Seeman), kelle idülliline maaelu prantsatab pea peale, kui selgub, et tema kallid lapselapsed ei tulegi sel suvel maale. Selle asemel suunduvad nad hoopis linna Plätumaale – uude ja moodsasse laste mängumaale, kus kõik on lõbus ja lihtne. Vanamees ei suuda sellise asjaga leppida ja otsustab teha seda, mida iga endast lugupidav vanaisa teeks – rajada omaenda mängumaa.

Raha selleks loomulikult ei jätku ning kõik plaanid kipuvad keerulisse ja segasesse suunda kalduma. Siin tulebki mängu salapärane Dima Tcheburetsky (Lauri Liiv), tuntud startupper ja mitmekordne Eesti Laulu finalist, kes unistab Eurovisioonile pääsemisest. Tohutu ambitsiooniga Dima ei ole aga pelgalt ärimees, vaid ka ingelinvestor, kes otsustab Vanameest aidata. Ta pakub talle näiliselt vapustavat võimalust – investeering miljoni euro ulatuses. Kuid nagu ikka, pole raha kunagi "lihtsalt raha" ning Vanamees peab arvestama tingimustega, mis võivad olla keerulisemad kui alguses paistavad.

Genka ja Paul Oja poolt on sündinud lood, mis varieeruvad lõbusatest viisidest sentimentaalsete aariate ja ballaadideni. Vanamees laulab oma igatsusest ja unistustest, samal ajal kui Dima esitab futuristlikke ja ambitsioonikaid palu, mis räägivad tema karjäärist ja suurtest plaanidest.

"Vanamehe Muušikal" pakub pöörase segu maaelust, huumorist, rahast ja inimlike suhete absurdsusest. Lavastus räägib ajastust, kus traditsiooniline maaelu peab konkureerima uue, särava maailmaga ja sellest, kuidas õnn võib peituda lihtsates asjades – kui ainult oskad seda näha.

Muusikali lavastajaks on Ain Mäeots. Tegelastele annavad elujõu Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Nele-Liis Vaiksoo, Reigo Tamm ja Lauri Liiv.

"Vanamehe Muušikal" etendub neljal korral: 1.,2.,3. ja 4. novembril Alexela kontserdimajas.