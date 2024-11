Eesti spordidokk "Kaks südant" osaleb Ameerikas rahvusvahelisel filmifestivalil

Filmi režissööri Steiv Silma sõnul on rahvusvahelise festivali kutse filmi tegijatele suureks üllatuseks ja ka tunnustuseks. "On harukordne, et Eestis toodetud spordidokumentaal sellist tähelepanu pälvib, alates ootamatust publikuedust kodumaistes kinodes kuni nüüd selle festivalikutseni välja. Üllatuse pooleks võib kindlasti lugeda seda, et huvi filmi näitamiseks tuli just nimelt Ühendriikidest, läbi sealse hobutelekanali. Meie poolt oli tarvis vaid paberid korda saada," rääkis Silm.

Eesti Ratsaspordi Liit lõi mullu koostöös režissöör Steiv Silmaga liidu sajanda aastapäeva tähistamiseks ning spordiala värvika ajaloo talletamiseks 90 minuti pikkuse dokumentaalfilmi "Kaks südant". Film uurib Eesti hobuinimese hinge, elamise viise, nägemust maailmast ja sportlikke ambitsioone. Millisena näeb välja minevik, tänane päev ja mis saab homme? Emotsionaalne jutustus avab ratsaspordi maailma, distsipliine ja igapäeva.

22.–24. novembrini Põhja-Carolinas toimuv Tryon International Film Festival leiab tänavu aset 10. korda. Algselt pidi filmifestival toimuma Põhja-Carolina maalilises mägilinnas juba oktoobri alguses, ent orkaan Helene põhjustatud kahjustuste tõttu lükati seda edasi.